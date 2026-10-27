Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη Μαρία Αντωνά -Το μήνυμα στον Γιώργο Λιάγκα - «Δεν ήθελα τίποτα από αυτό» - iefimerida.gr

Δημόσια συγγνώμη από τη Μαρία Αντωνά ζήτησε η Ζήνα Κουτσελίνη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχόλιό της για την τηλεοπτική παρουσία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ζήνα Κουτσελίνη, αφού διευκρίνισε ότι επικοινώνησε ιδιωτικά με την Αντωνά, απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα. Τόνισε ότι το σχόλιό της δεν ήταν έμμεση επίθεση και εξέφρασε την απεριόριστη επαγγελματική εκτίμηση προς το πρόσωπό του.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έστειλε άμεσα προσωπικό μήνυμα στη Μαρία Αντωνά, αναγνωρίζοντας το δίκιο της να ενοχληθεί. Εξήγησε ότι η πρόθεσή της ήταν να σχολιάσει το «τηλεοπτικό στρίμωγμα» και όχι να ασκήσει προσωπική κριτική.

Για να καταδείξει πως δεν έχει προσωπικά ζητήματα μαζί της, υπενθύμισε ότι την έχει υπερασπιστεί δημόσια στο παρελθόν σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, λαμβάνοντας μάλιστα τις ευχαριστίες της Αντωνά για την υποστήριξή της.

Ολοκληρώνοντας, η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε δημόσια και ονομαστικά συγγνώμη από τη «Μαράκι» για τη στενοχώρια που της προκάλεσε. Πρότεινε να συναντηθούν ιδιωτικά και αναδιατύπωσε το σχόλιο που προκάλεσε την παρεξήγηση.

Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, εξηγώντας ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τη Μαρία Αντωνά μέσω προσωπικού μηνύματος.

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Παράλληλα, απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος είχε εκφράσει νωρίτερα τη δυσαρέσκειά του για το σχόλιο που δέχθηκε η σύντροφός του, τονίζοντας ότι τον εκτιμά επαγγελματικά και πως δεν είχε πρόθεση να τον θίξει μέσω της Μαρίας Αντωνά.



Ζήνα Κουτσελίνη προς Γιώργο Λιάγκα: «Επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα»



«Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή μέρα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, αλλά από την καρδιά μου, βαθιά από την καρδιά μου, ό,τι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα απ’ αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μάς έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.



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Τι είπε για την επικοινωνία της με τη Μαρία Αντωνά



Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι επικοινώνησε με τη Μαρία Αντωνά από την πρώτη στιγμή, αναγνωρίζοντας πως είχε λόγο να ενοχληθεί από το σχόλιό της. Όπως υποστήριξε, η πρόθεσή της ήταν να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συντελεστές της εκπομπής στην τηλεόραση και όχι να ασκήσει προσωπική κριτική.

«Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό. Δεν την αναζήτησα σε τηλέφωνα γιατί της είπα ότι όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δε θα πω. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από κει και πέρα, εάν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο.

Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό όταν έγινε και αυτό με τη Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της».



Η δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη: «Μαράκι, σου ζητώ συγγνώμη»



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Ζήνα Κουτσελίνη απευθύνθηκε προσωπικά στη Μαρία Αντωνά, ζητώντας της συγγνώμη για τη στενοχώρια που της προκάλεσε. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούν και να συζητήσουν από κοντά, ενώ αναδιατύπωσε το σχόλιο που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις.

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«Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Σ' το έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια».