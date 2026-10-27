Η Ζήνα Κουτσελίνη μετά την απάντηση της Μαρίας Αντωνά για το «μίνι»: «Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει» - iefimerida.gr

Τα λεγόμενά της για τη Μαρία Αντωνά υπεραμύνθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη μετά την απάντηση της παρουσιάστριας του Mega.



Η κυρία Κουτσελίνη μίλησε για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του καθενός να διατυπώνει την άποψή του.



«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας…», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.



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«Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο περιστατικό, για να διευκρινιστεί. Το λέω γενικά γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους», είπε σε άλλο σημείο της εκπομπής της.

Κουτσελίνη: «Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση» -Τα «καρφιά» της Μαρίας Αντωνά

Εχθές, η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και αναφέρθηκε στο «MEGA Non Stop», το οποίο παρουσιάζουν οι Ζήσης Μούσιος, Βασίλης Τσεκούρας και Μαρία Αντωνά.



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«Στο Mega είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Συνεχίζοντας τον σχολιασμό της, πρόσθεσε: «Εμένα δεν με χαλάνε πια τα σκηνικά, ρε παιδιά, δεν είναι τα σκηνικά. Είπα να μη μιλάω, αλλά μιλάω».



Η Μαρία Αντωνά δεν άφησε αναπάντητα τα λεγόμενα της Ζήνας Κουτσελίνη και τοποθετήθηκε μέσω story στο Instagram.



«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», σημείωσε η Μαρία Αντωνά.