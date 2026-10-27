Αντιδράσεις μετά την ατάκα της Κουτσελίνη «ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση» για την Αντωνά -Η απάντηση και τα σχόλια-«φωτιά» - iefimerida.gr

Η αναφορά της Ζήνας Κουτσελίνη στη Μαρία Αντωνά για το «MEGA Non Stop» προκάλεσε αντιδράσεις, με δύο γνωστά πρόσωπα να στηρίζουν δημόσια την παρουσιάστρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε την εκπομπή «MEGA Non Stop», χαρακτηρίζοντας την παρουσία της Μαρίας Αντωνά ως «ένα μίνι» ανάμεσα σε δύο άνδρες. Η αναφορά της αφορούσε τη διάταξη του πλατό και τη συνύπαρξη των τριών παρουσιαστών.

Η Μαρία Αντωνά απάντησε μέσω Instagram, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τον χαρακτηρισμό «μίνι». Τόνισε ότι η επαγγελματική παρουσία μιας γυναίκας πρέπει να κρίνεται από τη δουλειά της και όχι από την εξωτερική της εμφάνιση.

Στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά τάχθηκαν η Αντελίνα Βαρθακούρη, που εξήρε την αξιοπρέπειά της, και η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία σχολίασε αιχμηρά πως είναι «καλύτερα “μίνι” σε φούστα παρά σε προσωπικότητα».

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υπερασπίστηκε την επαγγελματική πορεία της Μαρίας Αντωνά, συνδέοντας τις επικρίσεις με τη συμμετοχή της στο «Survivor». Εξήρε την παρουσία της στην ενημερωτική εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς την προετοιμασμένη και ικανή.

Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε ο σχολιασμός της Ζήνας Κουτσελίνη σχετικά με την εκπομπή του Mega, στον οποίο χρησιμοποίησε τη λέξη «μίνι», προκαλώντας την ενόχληση της Μαρίας Αντωνά. Η τελευταία απάντησε μέσω Instagram, ενώ στο πλευρό της τάχθηκαν η Αντελίνα Βαρθακούρη, η Ελεονώρα Μελέτη και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

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Η ατάκα της Ζήνας Κουτσελίνη για το «MEGA Non Stop»

Το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο Star, στις τηλεοπτικές παραγωγές του Σαββατοκύριακου, εκφράζοντας την άποψή της για το «MEGA Non Stop».

Η παρουσιάστρια σχολίασε τη διαμόρφωση του τηλεοπτικού πλατό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο οι τρεις συντελεστές της εκπομπής: Ζήσης Μούσιος, Βασίλης Τσεκούρας και Μαρία Αντωνά.

«Στο Mega είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Συνεχίζοντας τον σχολιασμό της, πρόσθεσε: «Εμένα δεν με χαλάνε πια τα σκηνικά, ρε παιδιά, δεν είναι τα σκηνικά. Είπα να μη μιλάω, αλλά μιλάω».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν έμεινε αναπάντητη, καθώς η Μαρία Αντωνά εστίασε στον χαρακτηρισμό «μίνι», θεωρώντας ότι υποβαθμίζει την επαγγελματική της παρουσία.

Η δημόσια απάντηση της Μαρίας Αντωνά

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τα όσα ακούστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα.

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Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια υποστήριξε ότι η συμμετοχή μιας γυναίκας σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους εξωτερικής εμφάνισης, αλλά να κρίνεται με βάση την επαγγελματική της προσπάθεια και την παρουσία της.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», έγραψε στο Instagram Story της.

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Η απάντησή της έδωσε συνέχεια στο θέμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες σχολίασαν τόσο την αρχική δήλωση της Ζήνας Κουτσελίνη όσο και την αντίδραση της Μαρίας Αντωνά.

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Η Αντελίνα Βαρθακούρη στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τη συμπαράστασή τους στη Μαρία Αντωνά ήταν η Αντελίνα Βαρθακούρη, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη φίλη της, αναδεικνύοντας την εργατικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια που, όπως υπογράμμισε, τη χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, θέλησε να της δώσει κουράγιο, ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία χωρίς να επηρεάζεται από αρνητικά σχόλια.

«Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα», ήταν το μήνυμα που της απηύθυνε δημόσια.

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Ελεονώρα Μελέτη: «Καλύτερα μίνι σε φούστα παρά σε προσωπικότητα»

Η Ελεονώρα Μελέτη επέλεξε να παρέμβει στη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της στη Μαρία Αντωνά.

Σε Instagram Story που δημοσίευσε, έκανε tag τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φράση που παρέπεμπε ευθέως στον χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Καλύτερα “μίνι” σε φούστα παρά σε προσωπικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Με αυτή τη φράση, η ευρωβουλευτής πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της Μαρίας Αντωνά, απαντώντας εμμέσως στο σχόλιο που είχε γίνει για την τηλεοπτική της παρουσία.

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Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η υπεράσπιση της επαγγελματικής πορείας της

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος γνωρίζει τη Μαρία Αντωνά και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ο ίδιος εξέφρασε τη στήριξή του στην παρουσιάστρια, επισημαίνοντας ότι μετά τη συμμετοχή της στο «Survivor» υπάρχουν πρόσωπα που, κατά την άποψή του, βρίσκουν αφορμές για να αμφισβητήσουν τις επαγγελματικές της δυνατότητες και να υποβαθμίσουν την τηλεοπτική της παρουσία.

Μάλιστα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε ειδικότερα στον ρόλο της στο «MEGA Non Stop», εκφράζοντας θετική άποψη για την παρουσία της σε μια εκπομπή με ενημερωτικό χαρακτήρα.

Όπως σημείωσε, η Μαρία Αντωνά εμφανίζεται διαβασμένη και κατάλληλα προετοιμασμένη, αποδεικνύοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε τηλεοπτικά καθήκοντα διαφορετικά από εκείνα με τα οποία την έχει συνηθίσει το κοινό.

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«Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή



Την κόντρα σχολίασε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της. «Ήταν στοχευμένη η απάντηση της Μαρίας. Γεγονός είναι ότι η Ζήνα, επειδή πέρα από τον ρόλο της μπροστά στην κάμερα έχει υπηρετήσει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια πίσω από την κάμερα και έχει στήσει πάρα πολλές εκπομπές, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, έχοντάς την ως διευθύντρια για πολλά χρόνια και σε πολλά projects, ποτέ δεν είχε έναν πουριτανισμό με το ντύσιμο. Το αντίθετο».

«Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία. Αυτό δεν το συζητάμε και νομίζω δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Γιατί δεν είπε και ένα ωραίο κορίτσι με ένα μίνι. […] Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο, αλλά, με τον τρόπο που θα εκφράσει το δίκιο του, την άποψή του, να το χάσει τελείως. Και το λέω γιατί η Ζήνα φυσικά και είναι αυτή που είναι και έχει μια αυταπόδεικτη πορεία στα πράγματα με μια τεράστια καριέρα, αλλά αντίστοιχα και το Μαράκι είναι ένα νέο παιδί. Όταν εγώ την είδα σε ένα σεμινάριο τηλεπαρουσίασης, είπα "παιδιά, αυτό το κορίτσι έχει τσαγανό" και ήμουν η πρώτη που την έφερα στην ιδιωτική τηλεόραση, γιατί την είχα φέρει τότε εδώ στο "Happy Day" θεωρώντας ότι είναι ένα νέο παιδί που έχει να δώσει πράγματα», πρόσθεσε.

«Εγώ μπορώ να πω, επειδή την ξέρω κι εγώ τη Ζήνα εκατό χρόνια, ότι αδίκησε τον εαυτό της με αυτό το σχόλιο. Γιατί η Ζήνα τα αγαπά τα νέα παιδιά, τα στηρίζει», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.