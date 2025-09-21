Τα ζευγάρια που «εμπιστεύονται πραγματικά» ο ένας τον άλλον συζητούν αυτά τα 10 θέματα - iefimerida.gr

Η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχημένης σχέσης, ειδικά στα ζευγάρια. Χωρίς αυτήν, ακόμη και η πιο ισχυρή συναισθηματική σύνδεση μπορεί να φαίνεται ασταθής.

Σε άρθρο της στο CNBC, η Dr. Cortney S. Warren, ψυχολόγος με εξειδίκευση στις σχέσεις που έκανε την κλινική της εκπαίδευση στο Χάρβαρντ, απαριθμεί τα 10 θέματα που συζητούν οι σύντροφοι που εμπιστεύονται πραγματικά ο ένας τον άλλο ακόμα και αν αυτά είναι άβολα.

Τα 10 δύσκολα θέματα που συζητούν τα ζευγάρια που έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους

Χρήματα

Τα ζευγάρια που έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους συζητούν για τα πάντα γύρω από τα χρήματα, από τον κοινό προϋπολογισμό μέχρι το ποιος θα πληρώσει για τι και τις οικονομικές προτεραιότητες όσον αφορά στα έξοδα.

Σεξ

Τα ζευγάρια που έχουν αναπτύξει εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορούν να μιλήσουν ειλικρινά για το τι τους αρέσει, τι όχι στο σεξ. Όπως τονίζει η Warren, αυτές οι συζητήσεις αφορούν λιγότερο την απόδοση και περισσότερο τη σύνδεση και τη δημιουργία μιας ευχάριστης κοινής εμπειρίας.

Παιδιά

Τα ζευγάρια που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο ανταλλάσουν γνώμες γύρω από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και προσαρμόζονται όταν είναι απαραίτητο. Παράλληλα, σύμφωνα με την ψυχολόγο παραμένουν επικεντρωμένα στην ανατροφή των παιδιών με βάση κοινές αξίες και όχι τις ατομικές προτιμήσεις.

«Βάρη» του παρελθόντος

Τα ζευγάρια που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον αισθάνονται αρκετά ασφαλή ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν αυτό που είναι σήμερα, όχι απλά για να διορθώσουν κάτι, αλλά για να καταλάβει καλύτερα το άτομο απέναντι τους ποιοι είναι.

Χρόνος

Τα ζευγάρια σε υγιείς σχέσεις συζητούν για το πώς θέλουν να περάσουν τον χρόνο τους, τόσο όταν είναι μαζί όσο και όταν είναι χωριστά.

Ανασφάλειες και ντροπή

Σύμφωνα με τη Warren, τα ζευγάρια που έχουν αναπτύξει εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορούν να εκμυστηρευτούν τα βαθύτερα μυστικά τους χωρίς φόβο για απόρριψη ή κριτική.

Λάθη

Tα ζευγάρια που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον λένε την αλήθεια. Ακόμα κι αν ένα λάθος είναι μεγάλο, σύντροφος καταλαβαίνει ότι η οικοδόμηση μιας ζωής βασισμένης σε ψέματα τελικά υπονομεύει το πλαίσιο της ίδιας της σχέσης, αναφέρει η Warren.

Οικογένεια

Τα ζευγάρια που εμπιστεύονται πραγματικά ο ένας τον άλλον μιλούν για τη δυναμική της οικογένειας, ζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση δύσκολων σχέσεων και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον για να κάνουν αυτές τις σχέσεις όσο το δυνατόν πιο υγιείς.

Εξουσία

Σε κάθε σχέση τίθενται ζητήματα εξουσίας ως προς τις διαφωνίες και τελικά τις αποφάσεις. Σύμφωνα με τη Warren, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, το ζευγάρι επιχειρεί να βρει ισορροπίες και μερικές φορές ο ένας υποχωρεί τη μία φορά και ο άλλος την επόμενη.

Όνειρα και φιλοδοξίες

Τα ζευγάρια που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον είναι πρόθυμα να μοιραστούν τις φιλοδοξίες και τις ελπίδες τους για το μέλλον μεταξύ τους.