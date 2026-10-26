Νέος έρωτας στο Χόλυγουντ: Ζευγάρι ο πρώην της Ζιζέλ Τομ Μπρέιντι με το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ - iefimerida.gr

Ναι, ο Τομ Μπρέιντι (Tom Brady) και η Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel) είναι επίσημα μαζί, σύμφωνα με ρεπορτάζ μεγάλων αμερικανικών δικτύων.

Η σχέση του 49χρονου πρώην αστέρα του NFL και μειοψηφικού ιδιοκτήτη των Las Vegas Raiders με το 38χρονο σούπερμοντελ από τη Νότια Αφρική μετρά ήδη μερικούς μήνες.

Πλέον, οι σχέση τους επιβεβαιώνεται τόσο από το περιβάλλον του ζευγαριού όσο και μεγάλα μέσα όπως το People, Us Weekly και TMZ.

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Πηγές αναφέρουν ότι οι δυο τους καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας συστηματικά τους παπαράτσι.

Ο Τομ Μπρέιντι στο γήπεδο πριν από έναν αγώνα ποδοσφαίρου NFL μεταξύ των Buffalo Bills και των Los Angeles Chargers, 27 Σεπτεμβρίου 2026, Nέα Υόρκη (AP Photo/Adrian Kraus)

H Κάντις Σουάνπολ στην πασαρέλα του Gucci Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, 25 Σεπτεμβρίου 2026. (AP Photo/Luca Bruno)

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι μένει μόνιμα στο Μαϊάμι, γεγονός που κάνει τις συναντήσεις τους πολύ εύκολες και τις «επικίνδυνες» δημόσιες εμφανίσεις τους λιγότερο πιθανές.

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Το γεγονός ότι ζουν και οι δύο μόνιμα στο Μαϊάμι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, η κοινή τους τοποθεσία κάνει τις συναντήσεις τους «εξαιρετικά βολικές», επιτρέποντάς τους να περνούν πολύ χρόνο μαζί παρά τα απαιτητικά τους προγράμματα.

Επίσης, το σούπερ μόντλε έχει μοιραστεί το γεγονός ότι βγαίνει με τον Μπρέιντι, με έναν εξαιρετικά επιλεκτικό και στενό κύκλο ανθρώπων.

Η σύμπτωση με την Ζιζέλ – Δύο πρώην στην ίδια πασαρέλα

Η είδηση αυτή έρχεται στο προσκήνιο λίγες ημέρες μετά το Victoria's Secret Fashion Show 2026, στο οποίο η Κάντις Σουάνπολ περπάτησε στην πασαρέλα.

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Στο ίδιο σόου έκανε μια guest εμφάνιση και το επίσης σούπερ μόντελ και πρώην σύζυγος του Μπρέιντι, Ζιζέλ Μπούντχεν (με την οποία ο Μπρέιντι πήρε διαζύγιο το 2022, μετά από 13 χρόνια γάμου).

«Είναι μια σοβαρή σχέση»

Αν και η είδηση έγινε ευρέως γνωστή τώρα, οι insiders επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους βγαίνουν ήδη εδώ και αρκετούς μήνες. Μάλιστα, λένε ότι δεν πρόκειται για κάτι εφήμερο, αλλά για μια σχέση που έχει αναπτυχθεί σταθερά το τελευταίο διάστημα.

Ένα βασικό σημείο που τους ενώνει είναι η αφοσίωση στα παιδιά τους, καθώς και οι δύο έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα τον γονικό τους ρόλο.

Ο Μπρέιντι έχει τρία παιδιά (δύο με την Ζιζέλ και ένα με την Bridget Moynahan).

Από την πλευρά της, η Σουάνπολ έχει δύο γιους με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Hermann Nicoli.