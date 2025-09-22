Ζευγάρι χαρίζει σπίτι 165 τετραγωνικών μέτρων -Πρέπει να τηρηθεί όμως μία -απίστευτη- προϋπόθεση - iefimerida.gr

Στη Σουηδία μία ξύλινη βίλα 165 τ.μ. χαρίζεται από τους ιδιοκτήτες της, υπάρχει όμως μία απίστευτη προϋπόθεση: θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο οικόπεδο.

Η βίλα της δεκαετίας του 1980, που έχει να κατοικηθεί εδώ και 10 χρόνια, ανήκει στο ζευγάρι Γιόραν Μπεργκ και Κέρστιν Πέρσον και όπως εξηγεί η Expressen θέλουν να την παραχωρήσουν, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο δικό τους σπίτι και δεν αισθάνονται άνετα να την πουλήσουν ή να την ενοικιάσουν.

Οι νέοι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα για τους τέσσερις τοίχους, αλλά αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο έργο μετακίνησης του σπιτιού και το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Ήδη περίπου 40 ενδιαφερόμενοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο αν δεν κανείς δεν μετακινήσει ολόκληρο το σπίτι, οι ιδιοκτήτες δηλώνουν διατεθειμένοι να χαρίσουν τμήματα του όπως τις πόρτες και τα παράθυρα.

Σημειώνεται ότι το σπίτι διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, μία walk-in closet, ένα διπλό σαλόνι, δύο μπάνια και βεράντα.