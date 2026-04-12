Ζευγάρι ανακαίνιζε το σπίτι και βρήκε κάτι που αύξησε την αξία του κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα ζευγάρι από το Σέφιλντ ανακάλυψε έναν κρυφό χώρο κατά τη διάρκεια ανακαίνισης του σπιτιού του.

Η 34χρονη Σόφι Λέιν και ο 33χρονος σύντροφός της Μάθιου αγόρασαν τον Δεκέμβριο του 2025 ένα ακίνητο αξίας 435.000 ευρώ, το οποίο είχε μετατραπεί πριν 20 χρόνια σε δύο διαμερίσματα. Στόχος τους ήταν να το επαναφέρουν σε μία ενιαία κατοικία.

Κατά τη διάρκεια εργασιών τον Φεβρουάριο, ενώ αφαιρούσαν τις μοκέτες, εντόπισαν μια κρυφή καταπακτή και αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για σωληνώσεις. «Όταν ανοίξαμε την καταπακτή και είδαμε ένα τεράστιο κελάρι, τόσες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου. Τώρα έχουμε έναν ολόκληρο επιπλέον όροφο, το σπίτι μας μπορεί να αξίζει πλέον 70.000 λίρες περισσότερο (σ.σ: περίπου 80.000 ευρώ)», δήλωσε η Λέιν.

Ο χώρος -23 τετραγωνικών μέτρων, με ύψος περίπου δύο μέτρα, έναν διάδρομο και δύο δωμάτια- δεν είχε καταγραφεί στην τεχνική έκθεση του ακινήτου. Η Σόφι ανέφερε ότι η ανακάλυψη αυτή αλλάζει σημαντικά τα σχέδιά τους, καθώς αρχικά θεωρούσαν πιθανό να χρειαστεί να κάνουν επέκταση. «Θα το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό δωμάτιο, αλλά θα δημιουργήσουμε και μια διασκεδαστική αίθουσα κινηματογράφου», είπε η Λέιν ενώ σημείωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον σύζυγό της να φτιάξουν μία τσουλήθρα που θα οδηγεί από ένα κρυφό ντουλάπι της κουζίνας στην αίθουσα κινηματογράφου.

Το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο όπου παρόμοια σπίτια πωλούνται περίπου 750.000 λίρες, αλλά η τιμή των δύο διαμερισμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Η οικογένεια, μαζί με τα δύο παιδιά τους, ηλικίας τεσσάρων ετών και δέκα μηνών, διαμένει προσωρινά στο ισόγειο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στον επάνω όροφο. Στη συνέχεια σχεδιάζουν να μετακινηθούν επάνω, ώστε να ανακαινίσουν το κάτω επίπεδο.

Το ζευγάρι εκτιμά επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον κρυφός χώρος κάτω από το σπίτι, καθώς το κελάρι καλύπτει μόνο το μισό της κάτοψης του ακινήτου. Για να το διαπιστώσουν, σχεδιάζουν να ενισχύσουν τη δομή με την τοποθέτηση δοκαριού για τη στήριξη της οροφής και στη συνέχεια να κατεδαφίσουν έναν τοίχο. Αν εντοπιστεί επιπλέον χώρος, σκοπεύουν να τον μετατρέψουν σε εργαστήριο DIY.

Πηγή: Daily Mail