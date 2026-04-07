Ζέτα Θεοδωροπούλου: «Ήθελα τέταρτο παιδί, έχω κάνει και δύο αποβολές» - iefimerida.gr

Για το διαζύγιο, τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της και την προσωπική της ζωή σήμερα, μίλησε η Ζέτα Θεοδωροπούλου, ενώ αναφέρθηκε στο νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε πως ο χωρισμός παρόλο που την πίκρανε, δημιούργησε τις συνθήκες αναγέννησης και ανανέωσης που τόσο πολύ είχε ανάγκη.



Ζέτα Θεοδωροπούλου: «Στη ζωή μας όλα είναι μαθήματα»

«Μου καρφώθηκε στο μυαλό αυτή η ιδέα, να κάνω κάτι δικό μου. Μετά το διαζύγιό μου, αναγεννήθηκα, ανανεώθηκα. Στη ζωή μας όλα είναι μαθήματα. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι ένα δώρο, άλλοι ένα μάθημα, άλλοι μία τιμωρία. Εγώ από όλο αυτό νιώθω ευγνώμων… Εννοείται πικράθηκα. Εγώ δεν ήθελα να χαλάσει το σπιτικό μου, αλλά δόξα τω Θεώ κατάλαβα ότι κάθε εμπόδιο για καλό», είπε αρχικά η Ζέτα Θεοδωροπούλου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Για τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της δήλωσε: «Μιλάμε σαν γονείς, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Την είχε φτιάξει ούτως ή άλλως (τη ζωή του). Από όταν γινόντουσαν αυτά, μπορεί και νωρίτερα. Τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια σαν παραμυθάκι. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα στα παιδιά, γιατί θα είναι χειρότερο να μάθουν την αλήθεια από κάποιο άλλο στόμα».

«Νομίζω δεν θα ξαναέβγαζα προς τα έξω την προσωπική μου ζωή»

Τέλος η Ζέτα Θεοδωροπούλου εμφανίστηκε να έχει αναθεωρήσει πολλά σε ότι αφορά την προβολή της προσωπικής της ζωής: «Ήθελα τέταρτο παιδί, έχω κάνει και δύο αποβολές. Όταν έχεις πληγωθεί μία φορά από τον πατέρα των παιδιών σου δύσκολα μπαίνεις ξανά στη διαδικασία. Είμαι καλά. Νομίζω δεν θα ξαναέβγαζα προς τα έξω την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να με βλέπατε έτοιμη νυφούλα ή έγκυο πλέον. Με κούρασε όλο αυτό».

