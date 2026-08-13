Ζέστη ακόμα και με το κλιματιστικό αναμμένο: Σχεδόν ποτέ δεν είναι βλάβη -Οι 5 αιτίες και πώς να τις επιλύσετε - iefimerida.gr

Το κλιματιστικό λειτουργεί, ο συμπιεστής ακούγεται, ο αέρας κυκλοφορεί, αλλά το δωμάτιο παραμένει ζεστό.

Το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα συχνό μέσα στο καλοκαίρι, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη. Πριν καλέσετε τεχνικό, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία που αξίζει να ελέγξετε.

Η υγρασία κάνει τη ζέστη χειρότερη

Ο οργανισμός μας δροσίζεται όταν ο ιδρώτας εξατμίζεται. Όταν όμως η υγρασία είναι υψηλή, η εξάτμιση δυσκολεύει και η ζέστη γίνεται πολύ πιο έντονη, ακόμη και αν η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Γι’ αυτό δύο δωμάτια με την ίδια θερμοκρασία μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική αίσθηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργία Dry/Αφύγρανση, που διαθέτουν πολλά κλιματιστικά, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την άνεση.

Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος

Η συνεχής μείωση του θερμοστάτη δεν σημαίνει ότι το σπίτι θα δροσιστεί γρηγορότερα. Το σωστό είναι η εσωτερική θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 26°C, ενώ η άνεση εξαρτάται από τον συνδυασμό θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας του αέρα.

Η σωστή ρύθμιση μπορεί επομένως να προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερη κατανάλωση.

Το κλιματιστικό είναι σε λάθος θέση

Η εσωτερική μονάδα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στον τοίχο, ώστε ο ψυχρός αέρας να κατεβαίνει και να αναμειγνύεται με τον θερμότερο αέρα. Αν είναι κρυμμένη πίσω από κουρτίνες ή έπιπλα, η κυκλοφορία του αέρα περιορίζεται. Το ίδιο ισχύει και για την εξωτερική μονάδα, η οποία χρειάζεται ελεύθερο χώρο, περίπου 30-50 εκατοστά, για σωστό αερισμό και καλό είναι να προστατεύεται από τον άμεσο ήλιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, συνιστάται να λειτουργούν μόνο οι μονάδες των χώρων που χρησιμοποιούνται, με τις πόρτες κλειστές, ενώ στις πιο ζεστές ώρες καλό είναι να περιορίζεται η χρήση τηλεοράσεων, υπολογιστών και άλλων συσκευών που παράγουν θερμότητα.

Το τηλεχειριστήριο δημιουργεί «φανταστικές» βλάβες

Λάθος λειτουργία, χρονοδιακόπτης, θερμοκρασία ή φίλτρα που έχουν γεμίσει σκόνη μπορούν να κάνουν ένα κλιματιστικό να φαίνεται προβληματικό ενώ λειτουργεί κανονικά.

Πριν καλέσετε τεχνικό, ελέγξτε ότι βρίσκεται στη λειτουργία Cool, ότι η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.

Το ίδιο το σπίτι κρατάει τη ζέστη

Ακόμη και το καλύτερο κλιματιστικό δυσκολεύεται όταν το σπίτι χάνει συνεχώς τη δροσιά του. Κακή μόνωση, παλιά κουφώματα και έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιτρέπουν στη θερμότητα να εισέρχεται για ώρες.

Τα στοιχεία της Istat δείχνουν ότι το 2024 το 56% των ιταλικών νοικοκυριών διέθετε τουλάχιστον ένα σύστημα κλιματισμού, έναντι 48,8% το 2021. Η ύπαρξη κλιματιστικού, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα και ενεργειακά αποδοτικό σπίτι.