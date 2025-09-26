Λίγοι το γνωρίζουν: Το ζέσταμα νερού, γάλακτος ή καφέ στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να είναι επικίνδυνο - iefimerida.gr

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο απαραίτητες συσκευές στις σύγχρονες κουζίνες χάρη στην ευκολία που προσφέρει στην προετοιμασία φαγητού.

Δίνει τη δυνατότητα να ζεστάνετε πιάτα σε δευτερόλεπτα, να αποψύχετε γρήγορα τα τρόφιμα και να προετοιμάζετε γεύματα σε χρόνο μηδέν. Εξοικονομεί σημαντικό χρόνο. Πολλοί ωστόσο αγνοούν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Τι να προσέχετε στους φούρνους μικροκυμάτων

Για παράδειγμα, το ζέσταμα υγρών σε φούρνο μικροκυμάτων, αν και συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο κύριος κίνδυνος είναι η υπερθέρμανση του υγρού. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να κάνει το υγρό να «σκάσει» ξαφνικά, και να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές. Συμβαίνει όταν το υγρό φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς να φαίνεται ότι βράζει όπως στιες εστίες και, με τη παραμικρή κίνηση μπορεί να προκαλέσει μία απότομη εκτόνωση, σαν έκρηξη.



Κατασκευαστές και οργανισμοί όπως η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνιστούν να μην θερμαίνουμε τα υγρά για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Για αυτό είναι σημαντικό να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας από τον κατασκευαστή και να τις τηρείτε ευλαβικά, ώστε να αποφύγετε δυνητικά επικίνδυνα ατυχήματα. Μόνο έτσι θα απολαύσετε πλήρως τα οφέλη αυτής της απαραίτητης οικιακής συσκευής.