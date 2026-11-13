Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποσύρει την έφεση μετά τα νέα βίντεο που τον καίνε -Οριστική η ποινή των 18 μηνών με αναστολή για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποφάσισε να αποσύρει την έφεσή του κατά της καταδικαστικής απόφασης για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών.

Η εξέλιξη καθιστά οριστική την ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή που του είχε επιβληθεί τον Μάιο του 2025 από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού.

Η εκδίκαση της έφεσης είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το France Inter, ο 77χρονος ηθοποιός αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει στη διαδικασία. Η επίσημη ανακοίνωση της απόσυρσης αναμένεται τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα η πρωτόδικη απόφαση να αποκτήσει πλέον οριστική ισχύ.

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Ο άλλοτε εμβληματικός πρωταγωνιστής του γαλλικού κινηματογράφου, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια σειρά σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, που έχουν επισκιάσει την πολυετή καλλιτεχνική του διαδρομή.

Νέο βίντεο με καταγγελίες για ανάρμοστα αγγίγματα

Η απόφαση να αποσυρθεί η έφεση ήρθε μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση νέου οπτικοακουστικού υλικού από τα γυρίσματα της ταινίας «Turf», του 2011, από το Mediapart.

Στο βίντεο, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ φέρεται να αγγίζει επανειλημμένα τους μηρούς, τους γλουτούς και την ευαίσθητη περιοχή ενός νεαρού ηθοποιού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κινηματογράφηση μιας σκηνής. Το περιστατικό διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα και εκτυλίσσεται μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους.

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Στο ίδιο υλικό, η νεαρή ηθοποιός φαίνεται να προσπαθεί διακριτικά να απομακρύνει το χέρι του Ντεπαρντιέ, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να σταματήσει τη συμπεριφορά του.

Η καταδίκη για τις δύο γυναίκες

Τον Μάιο του 2025, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών, της Αμελί και της Σάρα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» του Ζαν Μπεκέρ.

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Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ τον υποχρέωσε να καταβάλει περισσότερα από 10.000 ευρώ ως αποζημίωση σε καθεμία από τις δύο γυναίκες. Παράλληλα, διέταξε την εγγραφή του στο γαλλικό δικαστικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η στάση της υπεράσπισής του κατά τη διάρκεια της δίκης, τον Μάρτιο του 2025. Η επιθετική αντιμετώπιση των δύο γυναικών από την πλευρά του συνηγόρου του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το δικαστήριο να κάνει λόγο για «δευτερογενή θυματοποίηση». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ηθοποιός απομάκρυνε από την υπεράσπισή του τον δικηγόρο Ζερεμί Ασούς.

Οι δύο γυναίκες είχαν περιγράψει με λεπτομέρειες όσα υποστήριξαν ότι συνέβησαν στα γυρίσματα. Η Αμελί κατέθεσε ότι, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ηθοποιός την ακινητοποίησε ανάμεσα στα πόδια του, την έπιασε από τους γοφούς και την θώπευσε με δύναμη, συνοδεύοντας τις πράξεις του με χυδαία σεξουαλικά σχόλια.

Από την πλευρά της, η Σάρα περιέγραψε τρία περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης, το πρώτο κατά τη συνοδεία του ηθοποιού από το καμαρίνι του προς το πλατό και δύο ακόμη τις επόμενες ημέρες.

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Ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αμφισβητώντας τις καταγγελίες των δύο γυναικών.