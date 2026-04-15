«Βροχή» τα αρνητικά σχόλια για το ντύσιμο της Ζεντάγια: Πώς να κάνετε μια όμορφη γυναίκα να δείχνει... χάλια - iefimerida.gr

Στο CinemaCon του Λας Βέγκας εμφανίστηκε η Ζεντάγια, με την στιλιστική της επιλογή ωστόσο, να μην ενθουσιάζει.



Η 29χρονη ηθοποιός - η οποία την περασμένη εβδομάδα προωθούσε την νέα της ταινίας Euphoria - πόζαρε τώρα στο κόκκινο χαλί μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στην λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Caesars Palace καθώς ετοιμάζονται για την κυκλοφορία της νέας τους ταινίας «Dune: Part Three», η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες αργότερα φέτος.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με Schiaparelli η Ζεντάγια στο CinemaCon

Η Ζεντάγια, η οποία σχεδόν πάντα μπαίνει στο θέμα της εκάστοτε ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί για τις στιλιστικές της εμφανίσεις, αυτή τη φορά επέλεξε ένα εφαρμοστό σακάκι σε nude απόχρωση με έντονους ώμους και μια ασορτί pencil φούστα. Το ύφασμα είχε μια ελαφρώς ξεθωριασμένη όψη, δίνοντας μια ιδιαίτερη αισθητική, ενώ ολοκλήρωσε το λουκ με ένα ζευγάρι σκούρες χρυσές γόβες.

Δεν άρεσε καθόλου το ντύσιμό της

Ωστόσο, δεν φάνηκαν να ενθουσιάζονται όλοι οι θαυμαστές της με την επιλογή της αυτή. Αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν το ντύσιμό της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μάθημα 1ο: Πώς να κάνετε μια όμορφη γυναίκα να φαίνεται απαίσια. Μελετήστε και επαναλάβετε» έγραψε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Συνήθως δεν κάνει ποτέ λάθος, αλλά αυτό το ντύσιμο είναι απαίσιο».



«Μια ασυνήθιστη κίνηση και αστοχία από μέρους της» ήταν το σχόλιο ενός ακόμη με έναν τέταρτο να γράφει: «Νομίζω ότι μόνο η φούστα θα έδειχνε καλή, αλλά με το σακάκι αυτό, είναι απλά υπερβολή».



Άλλοι ήταν ακόμη πιο σκληροί: «Δεν την αντέχω! Είναι τόσο ψεύτικη. Ωστόσο, μου αρέσουν οι περισσότερες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Αλλά αυτή η εμφάνιση είναι σίγουρα μια αποτυχία!» και ένα ακόμη: «Απαράδεκτο ρούχο». «Σαν να φοράει αποξηραμένο ανθρώπινο δέρμα» ήταν ένα επίσης σκληρό σχόλιο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιος έφτασε στο σημείο να την συγκρίνει με σκηνή από ταινία: «Μοιάζει με εκείνο το κομμάτι από τη Σιωπή των Αμνών».