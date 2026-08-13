Το… ζεϊμπέκικο που «χόρεψε» ο Αλέξης Γεωργούλης πάνω στα βράχια -Το ξεχωριστό βίντεο που πόσταρε στο Instagram - iefimerida.gr

Μόνο εύκολες δεν είναι οι διακοπές κάποιες φορές και αυτό το κατάλαβε για τα καλά ο Αλέξης Γεωργούλης που προσπάθησε να περπατήσει πάνω σε κάτι βράχια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προσπάθεια του Αλέξη Γεωργούλη να ισορροπήσει σε μυτερά βράχια κατά τη διάρκεια των διακοπών του καταγράφηκε φωτογραφικά, αναδεικνύοντας τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε προσπαθώντας να μην πέσει στο νερό.

Βλέποντας τις φωτογραφίες, ο ηθοποιός αποφάσισε να αυτοσαρκαστεί, δημιουργώντας ένα βίντεο στο οποίο χρησιμοποίησε τις αστείες πόζες του από τα βράχια για να διασκεδάσει την περιπέτειά του και να τη μοιραστεί με το κοινό.

Στο βίντεο πρόσθεσε ως μουσική υπόκρουση το ζεϊμπέκικο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε χαρακτηριστικά «Όσοι έχουν ανέβει σε βράχια, νιώθουν!», προκαλώντας γέλιο στους ακολούθους του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλέξης Γεωργούλης διευκρίνισε ότι το κεφάλαιο της κομματικής ενασχόλησης έχει κλείσει, αν και η πολιτική παραμένει ενεργή στη ζωή του, καταγγέλλοντας ότι πολεμήθηκε κυρίως από Έλληνες.

Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να περάσει όμορφες στιγμές στη θάλασσα, ωστόσο η επιλογή του να βγει από το νερό σε ακατάλληλο σημείο του δημιούργησε πολλά προβλήματα.

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Η προσπάθειά του να κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα μυτερά βράχια καταγράφηκε σε πολλές φωτογραφίες, όπου είναι φανερή η δυσκολία που αντιμετώπισε.

Ο Αλέξης Γεωργούλης τρολάρει τον εαυτό του

Αφού ξεπέρασε τον κίνδυνο ο Αλέξης Γεωργούλης βλέποντας τις εικόνες αποφάσισε να τρολάρει το γεγονός ότι κόντεψε να πέσει και έφτιαξε ένα βίντεο βάζοντας ως ηχητική υπόκρουση ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο.

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Με τις πόζες του ηθοποιού από την προσπάθειά του να περπατήσει στα βράχια να θυμίζουν τον δημοφιλή ελληνικό χορό, ο ίδιος σημείωσε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του: «Όσοι έχουν ανέβει σε βράχια, νιώθουν!».

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Για το αστείο περιστατικό ο Αλέξης Γεωργούλης έβαλε να ακούγεται στο βίντεο το κομμάτι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» του Στέλιου Διονυσίου προκαλώντας άφθονο γέλιο στους διαδικτυακούς του φίλους.

Το κεφάλαιο «πολιτική»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αλέξης Γεωργούλης είχε μιλήσει για την ενασχόλησή του με την πολιτική: «Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά. Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας».

