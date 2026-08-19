Η εντυπωσιακή υποβρύχια λήψη με την Ντορέττα Παπαδημητρίου -Στην Κέα για διακοπές η ηθοποιός - iefimerida.gr

Στην Κέα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ντορέττα Παπαδημητρίου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ξεχωριστή υποβρύχια φωτογραφία από την πισίνα όπου διαμένει. Η συγκεκριμένη ανάρτηση τράβηξε αμέσως την προσοχή, διαφοροποιούμενη από τις συνηθισμένες της δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Στην εντυπωσιακή λήψη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει φορώντας το μπικίνι της κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η εικόνα της καθρεφτίζεται στα τοιχώματα της πισίνας, συνθέτοντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα που μοιράστηκε με τους ακολούθους της.

Το παιχνίδισμα του γαλαζοπράσινου φωτός μέσα στο νερό προσδίδει στην εικόνα μια κινηματογραφική και ατμοσφαιρική ποιότητα. Η ανάρτηση ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της προσέγγιση και τη δημιουργική φωτογραφική ματιά που αναδεικνύει μέσα από τη λήψη.

Στην Κέα, η ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, γεμίζοντας τις μπαταρίες της. Οι διακοπές αυτές αποτελούν ένα απαραίτητο διάλειμμα πριν την επιστροφή της στην Αθήνα για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Η ηθοποιός, που διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάτω από το νερό

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια υποβρύχια φωτογραφία από την πισίνα όπου διαμένει.

Δείτε τη φωτογραφία

Φορώντας το μπικίνι της, ποζάρει κάτω από το νερό, με το σώμα της να καθρεφτίζεται στα τοιχώματα.

Κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα

Το παιχνίδισμα του γαλαζοπράσινου φωτός δημιουργεί ένα σχεδόν κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική της διάθεση.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεχώρισε ανάμεσα στις υπόλοιπες εικόνες του καλοκαιριού, καθώς εστιάζει σε μια πιο δημιουργική φωτογραφική ματιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου γεμίζει τις μπαταρίες της στο κυκλαδίτικο νησί, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή ξεγνοιασιάς και ηρεμίας, πριν επιστρέψει δυναμικά στους ρυθμούς της Αθήνας και στις επερχόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν.

