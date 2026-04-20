YFSF: Οι μεταμφιέσεις που τα έσπασαν -Όλοι μιλούν για τον Μπουρδούμη-Bad Bunny και τον Ραφαηλίδη ως... Ρία Ελληνίδου - iefimerida.gr

Πρεμιέρα έκανε την Κυριακή το επιτυχημένο σόου μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και συμμετοχές - έκπληξη.

Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους, η τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη, η ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη και ο συνάδερφός της Ρένος Χαραλαμπίδης.



Στην φετινή σεζόν του YFSF διαγωνίζονται 10 καλλιτέχνες: ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Αφροδίτη Χατζημηνά, η Μαριάντα Πιερίδη, ο Biased Beast, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Ίντρα Κέιν και ο Μέμος Μπεγνής.

Μεγάλος νικητής του πρώτου επεισοδίου αναδείχθηκε ο Biased Beast ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Μπένσον Μπουν από την εμφάνισή του στα Γκράμι με την ολόσωμη μπλε φόρμα.

Παναγιώτης Ραφαηλίδης αλά Ρία Ελληνίδου και άλλες εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στο YFSF

Τις εντυπώσεις όμως έκλεψαν τόσο ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης που μεταμορφώθηκε σε Ρία Ελληνίδου, όσο και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος υποδύθηκε τον Σάκη Ρουβά, 25 χρόνια πριν.

Αίσθηση προκάλεσε όμως και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο οποίος κλήθηκε να ενσαρκώσει τον Bad Bunny αλλά και η Μαριάντα Πιερίδη, που ενσάρκωσε τη Lady Gaga, αν και είχε μια άτυχη στιγμή, όταν έχασε τα λόγια της για λίγα δευτερόλεπτα.



Αρκετοί ήταν αυτοί που σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία μεταμορφώθηκε σε Χαρούλα Αλεξίου ενώ η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε την Βίκυ Μοσχολιού. Ο Μέμος Μπεγνής ερμήνευσε το «Il Mondo» του Jimmy Fontana ενώ η Δωροθέα Μερκούρη μεταμορφώθηκε σε Ελένη Φουρέιρα.

Τρελάθηκαν στα social με τον Ραφαηλίδη - Τι τους έλειψε

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεκάδες ήταν τα σχόλια από την πρεμιέρα του σόου μεταμορφώσεων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά στην παρουσίαση, πολλοί ήταν αυτοί που επαίνεσαν τον Σάκη Ρουβά, ενώ αρκετοί δεν έκρυψαν την στενοχώρια τους που δεν είδαν στη θέση του παρουσιαστή τη Μαρία Μπεκατώρου.

Πολλά ήταν τα σχόλια και για την επιτυχημένη εμφάνιση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Ρία Ελληνίδου.

Αρκετοί δεν έκρυψαν και τον ενθουσιασμό τους για τον νικητή της βραδιάς Biased Beast.