Ξύλινα δάπεδα σαν καινούργια: Το σπιτικό μείγμα που θα τα κάνει καθαρά και λαμπερά με μία μόνο εφαρμογή - iefimerida.gr

Τα ξύλινα πατώματα είναι συνηθισμένα στα σπίτια λόγω της άνεσης και της φιλόξενης αισθητικής τους, όμως ο καθαρισμός τους μπορεί να γίνει μία περίπλοκη διαδικασία.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους δαπέδων, όπως το μωσαϊκό, που αντέχουν πολύ καλά την υγρασία, τα ξύλινα πατώματα είναι αρκετά ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό και ένα λάθος κατά τον καθαρισμό τους μπορεί να τους προκαλέσει μεγάλη ζημιά.

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Γι' αυτό και υπάρχει σύσταση για ένα μείγμα που θα προσθέσετε στον κουβά της σφουγγαρίστρας και θα φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στα ξύλινα πατώματα λόγω λάθος καθαρισμού

Για να διατηρήσετε τα ξύλινα πατώματα καθαρά και λαμπερά, δεν αρκεί να σκουπίζετε τη σκόνη, καθώς είναι απαραίτητο να τα σφουγγαρίζετε εβδομαδιαία. Μάλιστα, αυτό πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα προϊόντα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το δάπεδο θα γίνει θαμπό και θα χάσει το χρώμα του.

Επίσης, τα ξύλινα δάπεδα δεν αντέχουν την υπερβολική υγρασία, ούτε υπερβολικές ποσότητες προϊόντων καθαρισμού. Έτσι, το συχνό σφουγγάρισμα και η χρήση πολλών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ένα ξύλινο πάτωμα.

Επομένως, ο στόχος που τίθεται είναι η χρήση ενός σπιτικού μείγματος που θα βοηθήσει να αποφευχθεί η φθορά και με εβδομαδιαία εφαρμογή θα προσφέρει λάμψη στα ξύλινα πατώματα.

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Οι διαφορές μεταξύ ξύλινων δαπέδων

Βέβαια, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ξύλινων πατωμάτων, κάτι που σημαίνει ότι το μείγμα θα πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο.

Ειδικότερα:

Ξύλινα δάπεδα τύπου παρκέ: Προσθέστε σαπούνι και λίγο ξίδι καθαρισμού σε χλιαρό νερό για να τα καθαρίσετε σωστά και να ενισχύσετε τη γυαλάδα τους.

Ξύλινα πλωτά δάπεδα ή ανάλογες επενδύσεις (όπως βινυλικά δάπεδα): Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι στον κάδο της σφουγγαρίστρας, καθώς το ξίδι μπορεί να προκαλέσει φθορές σε αυτές τις περιπτώσεις.



Προσοχή στην εφαρμογή του μείγματος

Όπως είναι λογικό για να σας βοηθήσει το μείγμα θα πρέπει να το εφαρμόσετε σωστά, σφουγγαρίζοντας έχοντας στύψει καλά τη σφουγγαρίστρα για να αποφύγετε την υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια.

Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το μείγμα μία φορά την εβδομάδα, καθώς δεν είναι σκόπιμο να σφουγγαρίζετε τα ξύλινα δάπεδα πιο συχνά, γιατί θα φθαρούν νωρίτερα. Τις υπόλοιπες μέρες, μπορείτε να περάσετε μια σφουγγαρίστρα, που να αφαιρεί τα υπολείμματα και να διατηρεί τη γυαλάδα.