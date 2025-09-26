Ξίνισε η Σερένα Γουίλιαμς με διακόσμηση ξενοδοχείου και οι θαυμαστές της την έκραξαν -«Σε παρακαλώ σταμάτα» - iefimerida.gr

Την διακόσμηση ενός ξενοδοχείου σχολίασε η Σερένα Γουίλιαμς, προκαλώντας την αντίδραση των θαυμαστών της.



Η διάσημη τενίστρια, η οποία έχει χάσει πάνω από 15 κιλά το τελευταίο διάστημα με τη χρήση φαρμάκου GLP-1, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να στηρίξει μια εκδήλωση για τη συνεργασία της Κιμ Καρντάσιαν με τη SKIMS και τη Nike.



Η διακόσμηση που δεν άρεσε στη Σερένα Γουίλιαμς

Την Πέμπτη, λοιπόν, ανάρτησε μερικά stories στο λογαριασμό της στο Instagram, από τον διάδρομο ενός ξενοδοχείου – δεν κατονομάζει σε ποιο βρισκόταν – όπου έδειξε την διακόσμηση. «Πώς νιώθετε για το βαμβάκι ως διακοσμητικό; Προσωπικά, για μένα δεν είναι ωραίο» έγραψε ποζάροντας δίπλα σε ένα διακοσμητικό δέντρο όπου αντί για φύλλα, στα κλαδιά έχει βαμβάκι.

«Μοιάζει με το βαμβάκι που χρησιμοποιούμε για να ξεβάψουμε τα νύχια» πρόσθεσε.



Δεν συμφώνησαν οι θαυμαστές της

Αντί όμως να λάβει λόγια υποστήριξης, οι θαυμαστές της γρήγορα εξέφρασαν απογοήτευση στα σχόλια.



«Σε μένα δείχνει ωραίο. Κανείς δεν της είπε να το πιάσει» έγραψε κάποιος. «Σερένα, σε παρακαλώ σταμάτα. Πρόκειται για συνηθισμένες φθινοπωρινές διακοσμήσεις» σχολίασε ένας δεύτερος, με πολλούς να προσθέτουν πως αν την ενοχλεί τόσο, τότε να φροντίσει να μην φορά βαμβακερά ρούχα.