Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ένταση μπροστά στις κάμερες για τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου - «Δεν σας επιτρέπω! Είμαι κι εγώ άνθρωπος» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αντέδρασε έντονα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου και αποχώρησε από τις κάμερες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρνήθηκε να σχολιάσει τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, τονίζοντας πως πρόκειται για μια σοβαρή διαδικασία σε εξέλιξη και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αλλάξουν θέμα συζήτησης σε κάτι πιο ευχάριστο.

Η παρουσιάστρια δέχθηκε ερωτήσεις για τις προσωπικές της σχέσεις, παραδεχόμενη ότι έχει αναθεωρήσει την έννοια της φιλίας, αν και εξακολουθεί να δίνει αρκετές ευκαιρίες στους ανθρώπους γύρω της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Οι δημοσιογράφοι επανήλθαν στο θέμα της δικαστικής διαμάχης, με την παρουσιάστρια να δηλώνει ενοχλημένη πως σέβεται τη δικαιοσύνη και δεν έχει μιλήσει σε κανέναν για την υπόθεση, ζητώντας να σταματήσουν οι επίμονες ερωτήσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε παραλληλισμός με τη διαμάχη Βίσση-Καρβέλα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αντέδρασε έντονα, ζήτησε να μη γίνονται συγκρίσεις και αποχώρησε άμεσα από το σημείο, τερματίζοντας τις δηλώσεις της.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε μπροστά στους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι τη ρώτησαν για την εξέλιξη της δικαστικής αντιπαράθεσης με την πρώην συνεργάτιδά της. Από την πρώτη στιγμή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία και κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.

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Παρά την αρχική της άρνηση να σχολιάσει το ζήτημα, οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και την παρουσιάστρια να αποχωρεί εμφανώς ενοχλημένη.



Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Υπάρχει μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη»



Αρχικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να μιλήσει για τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

«Υπάρχει μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως, να μιλάμε δημόσια. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό, από εμένα, πέρα από το ευχαριστώ».

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Στη συνέχεια, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αλλάξουν θέμα και να της κάνουν μια πιο ευχάριστη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ροζ» ερώτηση. Έτσι, η συζήτηση στράφηκε στο GNTM και στη συνεργασία της με το Star.



Τι είπε για τις φιλίες και τις ανθρώπινες σχέσεις



Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η παρουσιάστρια δέχτηκε ερωτήσεις και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις προσωπικές και επαγγελματικές της σχέσεις.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της φιλίας, επισημαίνοντας πως, παρότι επιλέγει προσεκτικά τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, συνηθίζει να δίνει αρκετές ευκαιρίες.

«Στη ζωή μου είμαι επιλεκτική, δίνω πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους. Έχω αναθεωρήσει τον όρο της φιλίας στη ζωή μου και όχι μόνο στα επαγγελματικά. Αυτά είναι ανθρώπινα».



Η ενόχληση για τις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με την Έλενα Χριστοπούλου



Η ατμόσφαιρα άρχισε να γίνεται πιο έντονη όταν οι δημοσιογράφοι επανήλθαν στο θέμα της δικαστικής διαμάχης, ζητώντας περισσότερες διευκρινίσεις.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επανέλαβε ότι δεν έχει συζητήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση με κανέναν και ζήτησε να γίνει σεβαστή η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Εγώ το τηρώ αυτό. Όλο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, κάντε λίγη υπομονή. Δεν θα ήθελα να είχε αρχίσει όλο αυτό. Σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία».

Ωστόσο, οι ερωτήσεις δεν σταμάτησαν, με την παρουσιάστρια να αντιδρά ακόμη πιο έντονα, λέγοντας: «Δεν σας επιτρέπω! Είναι πολύ σοβαρή αυτή η διαδικασία».



Η σύγκριση με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα που προκάλεσε την αντίδρασή της



Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αλλάξουν τη συζήτηση, κάνοντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στη δική της δικαστική αντιπαράθεση και στη διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία ζήτησε να μη συγκρίνεται η προσωπική της υπόθεση με άλλες καταστάσεις.

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«Μη με συγχέεται με καμία άλλη συνθήκη. Είμαι εδώ κυρία, με την παγέτα μου και πάντα σας μιλάω. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, παιδιά», απάντησε.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια αποχώρησε από το σημείο, αρνούμενη να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιπλέον δήλωση για το θέμα.

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