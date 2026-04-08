Ξέσπασε η μητριά του Μάθιου Πέρι -Ζήτησε τη μέγιστη ποινή για τη «βασίλισσα της κεταμίνης» - iefimerida.gr

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η θετή του μητέρα αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που είχε η απώλειά του και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ποινή για την κατηγορούμενη.

Σε δήλωση που υπέβαλε στο δικαστήριο την Τρίτη 7 Απριλίου, η Ντέμπι Πέρι περιέγραψε τις διαρκείς επιπτώσεις του θανάτου του ηθοποιού, καλώντας τον δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη ποινή στην Τζασβίν Σάνγκα - τη γυναίκα που οι εισαγγελείς έχουν χαρακτηρίσει «Βασίλισσα της Κεταμίνης». «Ο πόνος που έχετε προκαλέσει σε εκατοντάδες, ίσως και σε χιλιάδες, είναι μη αναστρέψιμος. Δεν υπάρχει χαρά… Κανένα φως στο παράθυρο. Δεν θα επιστρέψουν», έγραψε χαρακτηριστική Ντέμπι Πέρι. Σε άλλο σημειο απέδωσε ευθέως την ευθύνη για τον θάνατο του ηθοποιού στην Σάνγκα: «Εσείς το προκαλέσατε αυτό… Εσείς που έχετε αρκετό ταλέντο για επιχειρήσεις για να βγάζετε χρήματα, διαλέξατε τον έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνοντας τη δήλωσή της ζήτησε από το δικαστήριο να διασφαλίσει ότι η Σάνγκα δεν θα μπορούσε να βλάψει άλλους στο μέλλον. «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορεί να βλάψει άλλες οικογένειες σαν τη δική μας», έγραψε.

Η παρέμβαση της θετής μητέρας του Πέρι ήρθε μια ημέρα πριν από την ακρόαση για την ποινή που θα επιβληθεί στην Σάνγκα, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 8 Απριλίου.

Ο Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου του 2023, σε ηλικία 54 ετών από οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης, σύμφωνα με την νεκροψία. Η Σάνγκα, 42 ετών, ήταν μία από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση, την οποία οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως ένα δίκτυο προμηθευτών που εκμεταλλεύτηκαν τον εθισμό του Πέρι, δίνοντας προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ασφάλειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομολογώντας την ενοχή της πέρυσι, η Σανγκά παραδέχτηκε ότι πούλησε δεκάδες φιαλίδια υγρής κεταμίνης στον Πέρι τον Οκτώβριο του 2023 μέσω πολλαπλών συναλλαγών. Την ημέρα του θανάτου του ηθοποιού, ο βοηθός του τού έκανε ένεση πολλές φορές πριν τον ανακαλύψει αναίσθητο σε ένα τζακούζι.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι αφού η Σανγκά ενημερώθηκε για τον θάνατο του Πέρι, έδωσε εντολή στον μεσάζοντα να διαγράψει τα μηνύματά τους και τροποποίησε τις δικές της κρυπτογραφημένες επικοινωνίες για να σβήσει τα αρχεία. Η Σανγκά έχει παραδεχθεί την εμπλοκή της και σε ξεχωριστή υπόθεση πώλησης κεταμίνης το 2019 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα από υπερβολική δόση.

Η Σάνγκα τελεί υπό κράτηση από τη σύλληψή της τον Αύγουστο του 2024 και ζητά ποινή ίση με τον χρόνο που είχε εκτίσει, υποστηρίζοντας ότι είναι παραβάτης για πρώτη φορά. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, ζητούν ποινή φυλάκισης 15 ετών και τρία χρόνια επιτήρησης.

Πηγή: People