Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Αν είχα, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο» - iefimerida.gr

Τη θλίψη της για την απόφαση της κόρης της, Ναταλίας Λιονάκη, να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να γίνει μοναχή, εξέφρασε η μητέρα της πρώην ηθοποιού.

Η Ναταλία Λιονάκη, που κάποτε γοήτευε το κοινό με τις ερμηνείες της, έχει επιλέξει εδώ και χρόνια έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο στη ζωή της, με την ίδια να ζει στην Κένυα, ως μοναχή, φέροντας πλέον το όνομα Φεβρωνία.

Μιλώντας στο «Πρωινό» η μητέρα της πρώην ηθοποιού, Τζένη Λιονάκη, αποκάλυψε ότι δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται το νέο της όνομα.

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν έχω καμία επαφή μαζί της»

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε "έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα". Της έλεγα "δεν θα γίνεις καλόγρια;" και μου έλεγε "όχι". Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει "το σκέφτηκες καλά παιδί μου;" και μου είχε πει "ναι". Της είχα πει "να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις"», ανέφερε αρχικά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

«Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα... Η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει, και ξαφνικά, χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Και λέω, εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Πιστεύω πως αν είχα κόρη θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν θέλω κάτι άλλο από την κόρη μου», συνέχισε η ίδια, εκφράζοντας το παράπονό της.

«Ό,τι είχα και δεν είχα της τα προσέφερα. Ακόμα και αν δεν μου ζητούσε κάτι, μόνο που το κοιτούσε ήξερα τι ήθελε και το έπαιρνε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της. Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας, και εγώ έκανα το παν, την όπλισα να βγει στη ζωή της», τόνισε η μητέρα της πρώην ηθοποιού.

Η ίδια ξεκαθάρισε, τέλος, ότι αρνείται να αποκαλείται η κόρη της Φεβρωνία: «Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία. Βαφτίστηκε και τη λένε Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που βάφτισε, καταργεί ένα Μυστήριο... Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα. Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία, και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια».