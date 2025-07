Ξεσήκωσε το κοινό η Κάιλι Μινόγκ στην Πλατεία Νερού -Τα «αμέτρητα» ρούχα που άλλαξε και οι μεγάλες επιτυχίες - iefimerida.gr

Μία μοναδική συναυλία που ενθουσίασε τους fans της παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, 18/7, η Κάιλι Μινόγκ στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens.

Η Αυστραλή pop star ξεσήκωσε τους χιλιάδες θεατές που είχαν κατακλύσει τον συναυλιακό χώρο, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Γεμάτη ενέργεια και με ανεβασμένη διάθεση, η δημοφιλής τραγουδίστρια χάρισε στο κοινό της Αθήνας μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αναμνήσεις.

Κάιλι Μινόγκ: Αποθεώθηκε από τους Έλληνες fans της σε μία συναρπαστική μουσική βραδιά

Στα σχετικά videos από τη μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens Festival που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου μέσω των social media, η Κάιλι Μινόγκ καταγράφεται επί σκηνής να ερμηνεύει τα τραγούδια της με το κοινό να τη συνοδεύει, χορεύοντας και τραγουδώντας.

Σε κάποιο από τα clips, η τραγουδίστρια απευθύνεται στο κοινό της στα ελληνικά, λέγοντας «Καλησπέρα Αθήνα!», με το κοινό να ζητωκραυγάζει.

Πλαισιωμένη από τους χορευτές της, ή μόνη επί σκηνής, η 58χρονη pop sar ενθουσίασε τους fans της ερμηνεύοντας μεγάλες της επιτυχίες, όπως τα «Can’t Get You Out of my Head», «Where the Wild Roses Grow», «Spinning Around», «Slow», «Confide in Me» και «All The Lovers», κομμάτια από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, αλλά και hits από τον νέο της δίσκο.

Στα σχετικά clips, εντύπωση προκαλούν και οι «αμέτρητες» διαφορετικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας επί σκηνής στη διάρκεια της βραδιάς, με την Κάιλι Μινόγκ να επιλέγει από εντυπωσιακά φορέματα μέχρι στιλάτα και άκρως εντυπωσιακά κοστούμια.