Ξεκουράζεται στους Λειψούς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου -Διακοπές μετά τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM - iefimerida.gr

Με τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM να έχουν ολοκληρωθεί, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπορεί πλέον να απολαύσει μέρες ξεκούρασης κατά τις διακοπές της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στους Λειψούς απολαμβάνει τις διακοπές της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του GNTM. Δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις παραλίες του νησιού, όπου χαλαρώνει με συντροφιά έναν καφέ και ένα βιβλίο.

Το ενδιαφέρον της εστιάζεται και σε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των τοπικών σπιτιών στα Δωδεκάνησα, καθώς και στον παραδοσιακό φούρνο του νησιού με τις τυρόπιτες, αποτυπώνοντας την τοπική ατμόσφαιρα μέσα από τις φωτογραφίες της.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε πρόσφατα τον έβδομο κύκλο του GNTM ως μια εντελώς ανανεωμένη και διαφορετική εμπειρία, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σχετικά με τις αλλαγές στην ομάδα και το γενικότερο κλίμα στα γυρίσματα.

Απαντώντας σε φήμες για τον ρόλο της, αντέδρασε με χιούμορ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει η παρουσιάστρια του ριάλιτι μοντέλων και για τη νέα σεζόν που έρχεται σύντομα.

Το μοντέλο επέλεξε ως προορισμό της τους Λείψους δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις παραλίες, τα μαγαζιά και τις εκκλησίες από το νησί των Δωδεκανήσων.

Σε κάποιο από τα στιγμιότυπα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μαζί της για παρέα έναν καφέ και ένα βιβλίο σε κάποια από τις παραλίες που επισκέφθηκε.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χαλαρώνει στα Δωδεκάνησα

Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες έχει εστιάσει και σε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες από τα σπίτια, αλλά και τον παλιό παραδοσιακό φούρνο με τις τυρόπιτες.

Δείτε τις φωτογραφίες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμπειρία του 7ου κύκλου για το GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσφατα είχε περιγράψει τον 7ο κύκλο του GNTM ως μια πλήρως ανανεωμένη και διαφορετική εμπειρία. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τον ρόλο της, τις αλλαγές στην ομάδα και το κλίμα στα γυρίσματα. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο... έρχεται και έχει απ’ όλα».

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις φήμες για την παρουσίαση, αντέδρασε δηλώνοντας με χιούμορ: «Σας δυσκολεύει λίγο... Από πέρσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM».

