Ξεκίνησε 30 χρόνια μετά η δίκη για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ Tupac Shakur -Στο εδώλιο ο Duane «Keffe D» Davis - iefimerida.gr

Δίκη-σταθμός διεξάγεται στο Λας Βέγκας για τη δολοφονία του θρυλικού Tupac Shakur, ενώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το 1996, ο Tupac Shakur δέχθηκε πυρά μέσα στο αυτοκίνητό του σε φανάρι στο Λας Βέγκας από επιβαίνοντες σε μια λευκή Cadillac. Υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, ενώ ο παραγωγός Suge Knight επιβίωσε.

Ο 63χρονος Duane Davis, πρώην ηγέτης συμμορίας, κατηγορείται ως ο «εγκέφαλος» της επίθεσης. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία και προμήθευσε το όπλο, παρότι δεν θεωρείται ο φυσικός αυτουργός.

Ο ανιψιός του Davis, Orlando Anderson, θεωρούνταν ο εκτελεστής, αλλά σκοτώθηκε το 1998 χωρίς να κατηγορηθεί. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο όχημα της επίθεσης, Deandrae Smith και Terry Brown, έχουν επίσης αποβιώσει.

Η κατηγορούσα αρχή θα καλέσει δεκάδες μάρτυρες, ενώ αμφίβολη παραμένει η κατάθεση του Suge Knight. Το όνομα του Sean «Diddy» Combs εμπλέκεται, καθώς ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι προσέφερε αμοιβή για τη δολοφονία.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη φονική ενέδρα που συγκλόνισε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, η Δικαιοσύνη καλείται να δώσει οριστικές απαντήσεις για τον θάνατο του 25χρονου ράπερ.

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Η διαδικασία ξεκίνησε με την επιλογή των ενόρκων και αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα, παρουσία μελών της οικογένειας του θύματος,﻿ που αξιώνουν την πλήρη κάθαρση.

Η δολοφονία του Tupac Shakur σε ένα φανάρι στο Λας Βέγκας

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, η BMW στην οποία επέβαιναν ο Tupac Shakur και ο παραγωγός Marion «Suge» Knight δέχθηκε καταιγισμό πυρών από μια λευκή Cadillac σε φανάρι του Λας Βέγκας. Ο Tupac υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Knight επιβίωσε.

Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος της συμμορίας South Side Compton Crips, δηλώνει αθώος.

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O Duane Davis κατά την ακροαματική διαδικασία / Φωτογραφία: ΑΡ

Οι εισαγγελικές αρχές δεν τον θεωρούν ως τον φυσικό αυτουργό, αλλά ως τον «εγκέφαλο» που ενορχήστρωσε την επίθεση, προμήθευσε το όπλο και κανόνισε τις λεπτομέρειες.

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Ο ανιψιός του Davis, Orlando «Baby Lane» Anderson, θεωρούνταν επί χρόνια ο εκτελεστής, αλλά σκοτώθηκε σε συμπλοκή το 1998 χωρίς να κατηγορηθεί επίσημα.

Οι Deandrae «Freaky» Smith και Terry «Bubble Up» Brown, που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα, έχουν επίσης πεθάνει.

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Οι μάρτυρες και η σκιά του «Diddy»

Η κατηγορούσα αρχή σχεδιάζει να καλέσει 35 έως 45 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων αυτόπτες μάρτυρες, συγγενείς του ράπερ και τον πρώην δήμαρχο του Λας Βέγκας, Oscar Goodman. Άγνωστο παραμένει αν θα καταθέσει ο Suge Knight, ο οποίος έχει δηλώσει αρνητικός.

Στη δικογραφία εμπλέκεται παράλληλα το όνομα του Sean «Diddy» Combs.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Davis ισχυρίστηκε ότι ο Combs προσέφερε αμοιβή για την εξόντωση των Tupac και Knight, ισχυρισμό που ο Combs αρνείται κατηγορηματικά.

