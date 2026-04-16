«Ξεκίνησα από το ταβάνι, όχι από το πάτωμα»: Σε μια εβδομάδα, η σκόνη σταμάτησε να επιστρέφει - iefimerida.gr

Η σκόνη στο σπίτι αποτελεί μια διαρκή πρόκληση, καθώς επανεμφανίζεται γρήγορα ακόμη και μετά τον καθαρισμό, ιδιαίτερα σε σκούρες και γυαλιστερές επιφάνειες.

Σύμφωνα με οδηγό που δημοσιεύτηκε στο Trucmania του Ouest-France, τον οποίο υπογράφει η Τζούλι Β. το μυστικό δεν βρίσκεται στο πόσο συχνά καθαρίζει κανείς το σπίτι του, αλλά κυρίως στη σωστή μέθοδο και σειρά καθαρισμού. Έτσι, η σκόνη δεν εμφανίζεται ξανά μετά από λίγες μέρες.

Βήμα βήμα πώς να ξεσκονίσετε το σπίτι σας σωστά

Σύμφωνα με τον οδηγό, η βασική αρχή είναι η κίνηση «από πάνω προς τα κάτω», δηλαδή να ξεκινά κανείς δουλειές στο σπίτι καθαρίζοντας όσα βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία, όπως φωτιστικά, κουρτινόξυλα, ράφια και πάνω από ντουλάπια. Όλες αυτές οι περιοχές συχνά απελευθερώνουν ένα ανεπαίσθητο σύννεφο σκόνης που κατακάθεται σε όλα τα άλλα έπιπλα και αντικείμενα στο σπίτι και έτσι αν καθαριστούν στο τέλος θα προκαλέσουν νέα συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς σε ό,τι βρίσκεται πιο χαμηλά.

Στη συνέχεια καθαρίζονται οι επιφάνειες στο ύψος των ματιών, όπως βιβλιοθήκες και διακοσμητικά, περιοχές του σπιτιού δηλαδή που αντικρίζουμε πιο συχνά και επομένως η συσσώρευση σκόνης σε αυτές είναι και πιο ενοχλητική στο μάτι.

Ακολουθεί το καθάρισμα σε σημεία όπως σοβατεπί, καλοριφέρ και τα πόδια από τα έπιπλα και τις καρέκλες. Το πάτωμα καθαρίζεται τελευταίο, ώστε να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού χωρίς πισωγυρίσματα.

Καθαρίστε με πανί από μικροΐνα

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα κατάλληλα εργαλεία. Αντί να ξεσκονίσετε με μία οποιαδήποτε πετσέτα, θα ήταν προτιμότερο να επιλέξετε ένα πανί από μικροΐνα, ελαφρά νωπό ώστε να παγιδεύεται η σκόνη αντί να διασπείρεται. Η υγρασία πρέπει να είναι ελάχιστη, καθώς η υπερβολική ποσότητα νερού δημιουργεί λεκέδες και φθείρει τα υλικά. Κάντε ένα πέρασμα με απαλές κινήσεις μέχρι το πανί να συγκεντρώσει αποτελεσματικά όλη τη σκόνη και αν χρειαστεί επαναλάβετε με την καθαρή του πλευρά.

Στη συνέχεια ένα πέρασμα με στεγνό, καθαρό πανί μικροϊνών ειδικά σε λείες επιφάνειες όπως γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι και λουστραρισμένα έπιπλα, γυαλίζει χωρίς να αφήνει λιπαρότητα και αφαιρεί ό,τι μπορεί να έχει απομείνει.

Παράλληλα, μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν την επανεμφάνιση της σκόνης. Ο σωστός αερισμός, η χρήση χαλιών εισόδου και η απομάκρυνση σκόνης από υφάσματα όπως κουβέρτες και μαξιλάρια συμβάλλουν σημαντικά.

Στα περισσότερα νοικοκυριά, το μυστικό είναι ένα σύντομο καθημερινό «μίνι καθάρισμα» λίγων λεπτών σε επιφάνειες που λερώνονται εύκολα, όπως τραπέζια και ράφια, αποτρέπει τη συσσώρευση.

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική μέθοδος για να καθαρίσετε το σπίτι και να απομακρύνεται την σκόνη βασίζεται σε τέσσερα βήματα: καθαρισμός από πάνω προς τα κάτω, χρήση ελαφρώς νωπής μικροΐνας για παγίδευση της σκόνης, στεγνό φινίρισμα στις λείες επιφάνειες και καθαρισμός του δαπέδου στο τέλος.