Ξεφλουδίστε βραστά αυγά πιο εύκολα προσθέτοντας αυτό το υλικό στο νερό - iefimerida.gr

Το βράσιμο των αυγών θεωρείται από τις πιο απλές διαδικασίες στην κουζίνα, ωστόσο το σωστό ξεφλούδισμα μπορεί συχνά να αποδειχθεί πιο δύσκολο απ’ όσο φαίνεται.

Πολλοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σπασμένα τσόφλια που αφαιρούνται σε μικρά κομμάτια, χαλώντας την εμφάνιση και τη διαδικασία προετοιμασίας.

Ένα απλό, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό κόλπο υπόσχεται να αλλάξει αυτή την εμπειρία: η προσθήκη μικρής ποσότητας ελαιολάδου στο νερό του βρασίματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μία με δύο κουταλιές ελαιόλαδο στο νερό δημιουργούν μια λεπτή επίστρωση ανάμεσα στο τσόφλι και το ασπράδι του αυγού, διευκολύνοντας σημαντικά το ξεφλούδισμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τσόφλια των αυγών είναι πορώδη, γεγονός που επιτρέπει στο λάδι να διεισδύει στις μικροσκοπικές επιφάνειες και να μειώνει το «κόλλημα» με το εσωτερικό του αυγού. Το αποτέλεσμα είναι το τσόφλι να αφαιρείται πιο εύκολα και συχνά σε μεγαλύτερα κομμάτια, χωρίς να διαλύεται.

Η διαδικασία είναι απλή: τα αυγά τοποθετούνται σε νερό που βράζει με λίγο ελαιόλαδο, στη συνέχεια μαγειρεύονται σε ήπιο βρασμό ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα [περίπου 3-4 λεπτά για μελάτο, 6-7 για μέτριο και περίπου 12 λεπτά για σφιχτό κρόκο].

Μετά το βράσιμο, προτείνεται να το βυθίσετε άμεσα σε παγωμένο νερό για να σταματήσει η διαδικασία του βρασμού και να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο το ξεφλούδισμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση του ελαιόλαδου στα αυγά

Στη συνέχεια, σπάτε τα αυγά ελαφρά ώστε να αφαιρέσετε το τσόφλι, το οποίο πλέον απομακρύνεται με μεγαλύτερη ευκολία και σε πιο ολόκληρα κομμάτια. Εναλλακτικά, τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για μελλοντική χρήση, χωρίς να αλλοιωθεί η ποιότητά τους.

Πέρα όμως από την διευκόλυνση στο ξεφλούδισμα, η χρήση του ελαιολάδου στο βράσιμο δίνει και μια ακόμη γαστρονομική δυνατότητα: μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για πιο «γεμάτη» γεύση. Επίσης τα βραστά αυγά μπορούν να κοπούν στη μέση και να εμπλουτιστούν με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και φρέσκα μυρωδικά, αναδεικνύοντας τη φυσική γλυκύτητα του ασπραδιού και την πλούσια υφή του κρόκου.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα απλό καθημερινό τρόφιμο μετατρέπεται εύκολα σε πιο γευστική και ευέλικτη επιλογή, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας και καθαρισμού.