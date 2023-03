Και ξαφνικά, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε στο Λονδίνο – Όλοι τον αποθεώνουν, τι συνέβη [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Είναι το «κακό» παιδί της βασιλικής οικογένειας. Ο άνδρας που άφησε πίσω του την βασιλική ζωή για να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος φυσικά για τον πρίγκιπα Χάρι, που επέστρεψε σήμερα στην πατρίδα του.



Μάλιστα, φαίνεται πως είναι η πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον περασμένο Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί. Μέχρι τώρα, το μόνο ερώτημα ήταν εάν θα παρευρεθεί τελικά ο Χάρι στην στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος της ξαφνικής εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι

Ποιος όμως ήταν ο λόγος αυτού του ξαφνικού ταξιδιού; Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, σήμερα ξεκινά η εκδίκαση της υπόθεσης 7 ατόμων εναντίον της Associated Newspaper Ltd (ANL), εκδότρια των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday. Ο δούκας του Σάσεξ, ο σύζυγος του Έλτον Τζον και οι ηθοποιοί Σάντι Φροστ και Λιζ Χάρλεϊ είναι μεταξύ των ατόμων που ισχυρίζονται παράνομη συλλογή πληροφοριών, με τον εκδότη της Daily Mail να χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς ως «παράλογες συκοφαντίες».



Γιατί όμως ο πρίγκιπας Χάρι «έσκασε μύτη» σήμερα στο δικαστήριο ενώ κανείς δεν το περίμενε; Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, σήμερα ξεκινά μια τετραήμερη προκαταρκτική ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, η οποία θα εξετάσει τα νομικά επιχειρήματα και ένας δικαστής θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα προχωρήσει περαιτέρω. Η ANL (δηλαδή η Daily Mail) διεκδικεί να τερματιστούν οι αξιώσεις αυτές.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμφάνιση όμως του πρίγκιπα Χάρι θεωρείται από πολλούς ως ένδειξη της δύναμης των συναισθημάτων του σχετικά με την ιδιωτική του ζωή και της αποφασιστικότητάς του όσον αφορά τη νομική δράση. Και μόνο με την σημερινή του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο πρίγκιπας Χάρι κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα βρετανικά μέσα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, παρακολουθώντας και καταγράφοντας βήμα – βήμα την ακροαματική διαδικασία, ενώ εάν απουσίαζε, θα περνούσε τελείως απαρατήρητη η συγκεκριμένη ακρόαση.



Θέλει προφανώς, ο πρίγκιπας Χάρι να στείλει ένα μήνυμα στην Daily Mail – μια εφημερίδα που τον έχει «δικάσει» πολλές φορές στο παρελθόν, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο δούκας στα απομνημονεύματά του ενώ αποτέλεσε και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του και να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – και ακόμη πιο πέρα. Τι μήνυμα; Είμαι εδώ για να παλέψω για τα δικαιώματά μου!



Τι αφορά η υπόθεση



Η ομάδα, ξεκίνησε τη νομική της δράση πέρυσι, αφότου έλαβε γνώση των «αδιάσειστων και άκρως θλιβερών στοιχείων πως υπήρξαν θύματα απεχθών εγκληματικών δραστηριοτήτων και σοβαρών παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής» από την ANL, σύμφωνα με δήλωση της δικαστικής εταιρείας Hamlins που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2022.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την δικαστική φίρμα, η δραστηριότητα της ANL περιελάμβανε:



Πρόσληψη ιδιωτικών ερευνητών για τη μυστική τοποθέτηση συσκευών ακρόασης μέσα στα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους

Ανάθεση σε ιδιώτες να παρακολουθούν και να καταγράφουν κρυφά τις ζωντανές ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις τους ενώ αυτές λάμβαναν χώρα

Πληρωμή αστυνομικών υπαλλήλων, με διεφθαρμένους δεσμούς με ιδιωτικούς ερευνητές, για εμπιστευτικές, ευαίσθητες πληροφορίες

Πλαστοπροσωπία ατόμων για την απόκτηση ιατρικών πληροφοριών από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτικά κέντρα με εξαπάτηση

Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικά ιστορικά και οικονομικές συναλλαγές με παράνομα μέσα και χειραγώγηση».

Με το πλευρό του πρίγκιπα Χάρι τάσσονται τα social media



Η ξαφνική εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι πάντως σήμερα το πρωί στο Ανώτατο Δικαστήριο, έχει συγκεντρώσει τα σχόλια των χρηστών στα social media, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, τάσσονται στο πλευρό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι και ο Βρετανός ηθοποιός Χιου Γκραντ στηρίζει τον πρίγκιπα Χάρι και βάλλεται κατά των βρετανικών ΜΜΕ.

Άλλοι πάντως αναρωτιούνται εάν θα έχει συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ο οποίος κανονικά επρόκειτο να βρίσκεται στην Γαλλία για επίσημη επίσκεψη, η οποία όμως ακυρώθηκε εξαιτίας των διαδηλώσεων που μαίνονται στην γαλλική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ