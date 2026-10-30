Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ξάδερφου του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό: Φήμες για εμπλοκή σε σκάνδαλο κρυπτονομισμάτων - iefimerida.gr

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του 29χρονου ξαδέρφου του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό την Κυριακή.

H σορός του Αντουάν ντε Μασί εντοπίστηκε πίσω από τον Νέο Εθνικό Μουσείο του Μονακό, το απόγευμα της Κυριακής.



Όπως αναφέρει η Bild, ο ντε Μασί είχε περάσει τη νύχτα του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Sass’ Café. Περίπου στις τρεις τα ξημερώματα, αποχώρησε από το κλαμπ παραπατώντας. Μαζί του ήταν ένας Ουκρανός, ο οποίος ζει στο Μονακό εδώ και 30 χρόνια.



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Ο 29χρονος Αντουάν ντε Μασί

Τι συνέβη μετά την έξοδό τους από το Sass’ Café; Οι δύο άνδρες φαίνεται πως κατευθύνθηκαν προς τη Villa Sauber, η οποία απέχει μόλις 200 μέτρα από το νυχτερινό κέντρο. Το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη σύντομη διαδρομή παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο.

'Έπεσε από ύψος 12 μέτρων - Υπό κράτηση ένας Ουκρανός που ήταν μαζί του

Σύμφωνα με το AFP, αιτία θανάτου ήταν η πτώση από ύψος 12 μέτρων, από τη λεωφόρο Boulevard du Larvotto σε μια χορταριασμένη έκταση πίσω από κτίριο.



Όσο για τον Ουκρανό που ήταν μαζί του, συνελήφθη με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι είχε επικοινωνήσει με τον ντε Μασί. Ο ίδιος βέβαια, όταν οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστή την Τετάρτη, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.



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Σύμφωνα με την νεκροψία, ο θάνατος του 29χρονου προήλθε από πτώση από ύψος 12 μέτρων

Παραμένει υπό προσωρινή κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράλειψη παροχής βοήθειας σε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Φήμες για σύνδεση με σκάνδαλο κρυπτονομισμάτων

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής εφημερίδας Bild, ο 29χρονος ξάδερφος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν στον χώρο του blockchain, μιας κοινόχρηστης βάσης δεδομένων, στην οποία οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Το 2021 ίδρυσε την εταιρεία Instant Tech, η οποία συνδέει τοπικές επιχειρήσεις, εμπόρους και πελάτες, διευκολύνοντας τις άμεσες κρατήσεις και πληρωμές. Την ίδια χρονιά, συνίδρυσε επίσης την «Association Cryptographique de Monte-Carlo».

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Σύμφωνα με πηγή από το εσωτερικό του χώρου, η οποία μίλησε στη BILD, φημολογείται ότι ο ντε Μασί είχε διασυνδέσεις με το αμφιλεγόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Zondacrypto.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Πολωνία, βρίσκεται υπό έρευνα από τις αρχές μετά την κατάρρευσή της το 2026, με χιλιάδες πελάτες να χάνουν την πρόσβαση στα χρήματά τους. Οι ζημιές εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 79,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πολωνικές αρχές διερευνούν την υπόθεση για πιθανή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Παρότι η σύνδεσή του με τη Zondacrypto δεν έχει αποδειχθεί, πηγή από το στενό περιβάλλον της οικογένειας Γκριμάλντι δήλωσε στη BILD ότι ο νεαρός γαλαζοαίματος αποτελούσε εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο της τεχνολογίας.

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«Αυτό δείχνει ότι ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ είχε εμπιστευτεί τον φιλόδοξο νεαρό επιχειρηματία. Χωρίς την έγκριση του πρίγκιπα, ο Αντουάν δεν θα μπορούσε να αναλάβει αυτές τις θέσεις στον τεχνολογικό χώρο», ανέφερε η πηγή.

Η ανακοίνωση του θανάτου του από τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό

Το παλάτι του πρίγκιπα ανακοίνωσε τον θάνατο του ντε Μασί με επίσημη δήλωση τη Δευτέρα:

«Οι Αυτών Γαληνοτάτες Υψηλότητες, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν, πληροφορήθηκαν με θλίψη τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, εγγονού της πριγκίπισσας Αντουανέτ, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄.

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»Παθιασμένος με το τένις, αποτελούσε μέρος μιας οικογενειακής ιστορίας στενά συνδεδεμένης με το άθλημα στο πριγκιπάτο.

»Οι Υψηλότητές τους συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας και των οικείων του και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».