Το πρώτο στιγμιότυπο από την 3η σεζόν της «Wednesday» -«Από το Παρίσι, με φόβο» - iefimerida.gr

Μια πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν της διάσημης σειράς «Wednesday» έδωσε στη δημοσιότητα το NETFLIX και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.



Στο στιγμιότυπο, η Wednesday - Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega) στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα κάτω από τον Πύργο του 'Αιφελ, με το χαρακτηριστικό «σκοτεινό» της βλέμμα και κρατώντας μερικά φύλλα χαρτιού.

Στα δεξιά και μπροστά της, πάνω στο φως της μηχανής, διακρίνεται το «the thing» (Βίκτορ Ντορομπάντου), το ασώματο χέρι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας 'Ανταμς.

Η Wednesday στο Παρίσι - Τι γνωρίζουμε για την 3η σεζόν

Το Netflix δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση του νέου κύκλου της μαύρης κωμωδίας, ούτε το πότε θα κάνει πρεμιέρα

Η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι στο καστ προστέθηκαν η Εύα Γκριν, η Γουινόνα Ράιντερ, η Λένα Χίντι, ο Νόε Τέιλορ, ο Άντριου ΜακΚάρθι, ο Τζέιμς Λανς, ο Κρις Σαράντον, ο Όσκαρ Μόργκαν και η Κένεντι Μόγιερ.

Η πρώτη σεζόν παραμένει η δημοφιλέστερη αγγλόφωνη σειρά όλων των εποχών για το Netflix, ενώ η δεύτερη σεζόν κατατάσσεται ήδη στην πέμπτη θέση.