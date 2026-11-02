The Voice: «Πριν από 20 χρόνια με ήξερε όλη η Ελλάδα - Έσκασε μια φούσκα και μας πήρε παραμάζωμα» - Η ιστορία του 61χρονου διαγωνιζόμενου - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Κλακουμάνος, που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, εμφανίστηκε στις blind auditions του «The Voice», στα 61 του χρόνια.

Ο 61χρονος εμφανίστηκε στις blind auditions του μουσικού διαγωνισμού στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11), μιλώντας για την πορεία του στη μουσική, τις συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες και την αλλαγή στην επαγγελματική του ζωή.

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Γιώργος Κλακουμάνος: «Πριν από 20 χρόνια με ήξερε όλη η Ελλάδα»

Στο βίντεο της παρουσίασής του, ο τραγουδιστής θυμήθηκε την περίοδο που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε μουσικό διαγωνισμό, γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για σημαντικές συνεργασίες.

«Η ζωή μου δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν από 20 χρόνια περίπου, με ήξερε όλη η Ελλάδα. Είχε ασχοληθεί με τη φωνή μου και με την προσωπικότητά μου γενικότερα... Είχα πάει σε κάποιον μουσικό διαγωνισμό. Από τότε και μετά με τη φήμη που απέκτησα άνοιξαν πολλές πόρτες. Δούλεψα με πολύ μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού όπως Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Λευτέρης Βαζαίος, Ματθαίος Γιαννούλης, Σαμπρίνα κ.α.», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ωστόσο, όπως περιέγραψε, η πορεία του στη μουσική άλλαξε, με αποτέλεσμα τα τελευταία πέντε χρόνια να εργάζεται ως πωλητής και οδηγός σε εταιρεία μπαχαρικών στη Νέα Αρτάκη.

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«Έσκασε μετά μια οικονομική φούσκα και μας πήρε παραμάζωμα όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή στη σκηνή και τα λόγια του Χρήστου Μάστορα

Ο Γιώργος Κλακουμάνος αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του στο τραγούδι, έπειτα από δύο δεκαετίες απουσίας από τις μεγάλες σκηνές.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκα σε μια μεγάλη σκηνή, το συναίσθημα είναι φοβερό και θέλω να το ζήσω. Η ζωή ξανακερδίζεται και μέσα από αυτό το stage είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό», δήλωσε πριν από την εμφάνισή του.

Στη σκηνή του «The Voice» ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν θα με ξεχάσεις» του Αντώνη Βαρδή, καταφέρνοντας να κερδίσει τον Χρήστο Μάστορα.

«Είναι τιμή μου που σας άκουσα, έχετε καταπληκτική φωνή, μου θυμίσατε ωραίες ερμηνείες του Πάριου, έχετε γεμάτη φωνή με ωραίο χειρισμό, με φυσικό ηχείο», του είπε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ερμηνεία του.

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Δείτε το βίντεο: