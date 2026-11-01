«The Voice»: Ο Μουζουράκης είχε «τάξει» γάμο στη σύζυγο διαγωνιζόμενου όταν αυτή ήταν 17 -«Μοιάζει στη γυναίκα μου» η αντίδραση του τραγουδιστή - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη ιστορία από το παρελθόν του Πάνου Μουζουράκη προκάλεσε γέλια και συγκίνηση στο «The Voice».

Διαγωνιζόμενος αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε υποσχεθεί κάποτε να παντρευτεί στο μέλλον τη δική του σύζυγο, ενώ η εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη Μαριλού Κόζαρη έδωσε συνέχεια στο χιουμοριστικό περιστατικό.

Η εμφάνιση του νεόνυμφου διαγωνιζόμενου

Το περιστατικό σημειώθηκε στο επεισόδιο του Σαββάτου (31/10), όταν ο Μάριος Παναγή από την Κύπρο ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός τραγουδιστής, που στο παρελθόν τραγουδούσε στους δρόμους του Λονδίνου, είχε παντρευτεί λίγες ημέρες νωρίτερα τη σύντροφό του, Θεοδοσία. Μάλιστα, το ζευγάρι συνδύασε τον μήνα του μέλιτος με τη συμμετοχή του στο «The Voice».

Ο Μάριος ερμήνευσε το «The Best» της Τίνα Τέρνερ, καταφέρνοντας να γυρίσει τρεις καρέκλες, εκείνες του Πάνου Μουζουράκη, της Έλενας Παπαρίζου και της Πάολα.

«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και την παντρεύτηκα»

Πριν επιλέξει την ομάδα με την οποία θα συνέχιζε, ο διαγωνιζόμενος αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία που αφορούσε τη σύζυγό του και τον Πάνο Μουζουράκη.

Όπως εξήγησε, όταν η Θεοδοσία ήταν περίπου 17,5 ετών, είχε παρακολουθήσει συναυλία του τραγουδιστή στην Κύπρο. Μετά την εμφάνισή του, τον πλησίασε για ένα αυτόγραφο και εκείνος, αστειευόμενος, της υποσχέθηκε πως όταν μεγαλώσει θα της κάνει πρόταση γάμου.

«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και της έκανα πρόταση γάμου», είπε ο Μάριος, προκαλώντας γέλια στους coaches.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μουζουράκης απάντησε με χιούμορ ότι είχε ήδη παντρευτεί, καθώς είχε βαρεθεί να περιμένει τη νεαρή θαυμάστριά του.

Η ομοιότητα με τη Μαριλού Κόζαρη και η αντίδραση του Μουζουράκη

Η έκπληξη συνεχίστηκε όταν η Θεοδοσία εμφανίστηκε στη σκηνή. Ο Πάνος Μουζουράκης, μόλις την αντίκρισε, εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητά της με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου… Κάτι ήξερα!», σχολίασε, προκαλώντας νέα γέλια.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να χαιρετήσει τους νεόνυμφους, με τον Μάριο να στέκεται αστειευόμενος μπροστά από τη σύζυγό του, συνεχίζοντας το χιουμοριστικό κλίμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, παρά την ιδιαίτερη ιστορία που τον συνέδεε με τον Πάνο Μουζουράκη, ο Μάριος επέλεξε να συνεχίσει στο «The Voice» με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.