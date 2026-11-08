The Voice: Η 25χρονη πολύτεκνη μητέρα από τη Φθιώτιδα που μάγεψε τους κριτές -Το ξεχωριστό ντουέτο με την Πάολα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε η 25χρονη Νικολέτα (Νικόλ) Σουγιουκλού, με καταγωγή από την Τσούκα Μακρακώμης, στα blind auditions του The Voice, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών ηλικίας από μόλις 10 μηνών έως 4,5 ετών, απέδειξε πως η οικογενειακή καθημερινότητα και οι αυξημένες υποχρεώσεις δεν στάθηκαν εμπόδιο στην αγάπη της για το τραγούδι.

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Χωρίς να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική, ανέβηκε στη σκηνή του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού και ερμήνευσε το τραγούδι «Τι σε πιάνει», σε μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και στίχους Ηλία Φιλίππου. Η ερμηνεία της ήταν αρκετή για να γυρίσουν τις καρέκλες τους ο Χρήστος Μάστορας και η Πάολα.

Το ταλέντο της, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους άλλους δύο coaches. Η Έλενα Παπαρίζου εξήγησε με χιούμορ πως είχε καταλάβει από την αρχή ότι η Νικόλ θα επέλεγε την Πάολα, αποφεύγοντας έτσι να βρεθεί στη δύσκολη θέση να μπλοκάρει τη συνάδελφό της. Από την πλευρά του, ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε πως δεν πάτησε το κουμπί την τελευταία στιγμή, καθώς γνώριζε ότι οι πιθανότητες να την κερδίσει για τη δική του ομάδα ήταν ελάχιστες.

Η Νικόλ παρέμεινε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Πάολα τη μεγάλη επιτυχία «Φταις», σε ένα ξεχωριστό ντουέτο που αποτέλεσε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της συμμετοχής της.

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Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές στα παρασκήνια, όπου βρέθηκαν ο σύζυγός της, ο πατέρας της, ο οποίος είναι επίσης τραγουδιστής, αλλά και μία από τις κόρες της. Μάλιστα, η μικρή έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς σιγοτραγουδούσε το «Τι σε πιάνει», καμαρώνοντας τη μητέρα της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Νικόλ επέλεξε να συνεχίσει το μουσικό της ταξίδι στο «The Voice of Greece» με την ομάδα της Πάολα, η οποία πλέον αναλαμβάνει να τη βοηθήσει στα επόμενα βήματα του διαγωνισμού.