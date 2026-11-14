The Voice: Τα φιλιά στο στόμα από Έλενα Παπαρίζου και Πάολα ως απάντηση στις φήμες για μεταξύ τους κόντρα [βίντεο]

Μια αναπάντεχη σκηνή επιφύλασσε το «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου, όπου Έλενα Παπαρίζου και Πάολα απάντησαν με τον δικό τους τρόπο στις φήμες περί κόντρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα αιφνιδίασαν κοινό και κριτές στο «The Voice», ανταλλάσσοντας τέσσερα φιλιά στο στόμα. Η αυθόρμητη κίνησή τους έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που τις ήθελαν να έχουν τεταμένες σχέσεις.

Η πράξη αυτή αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα προς όσους αμφισβητούσαν τη μεταξύ τους συνεργασία και χημεία στο πλατό. Απέδειξαν έμπρακτα πως δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες για κρίση στη σχέση τους.

Αμέσως μετά, η Πάολα απευθύνθηκε με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό σε «εκείνους τους καλούς ανθρώπους» που τις θέλουν σε σύγκρουση. Διευκρίνισε πως η ίδια δεν έχει καμία επιθυμία να βρίσκεται σε κόντρα με κανέναν.

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου συμφώνησε απόλυτα με τη συνάδελφό της, υπογραμμίζοντας πως ούτε εκείνη επιζητά τους καβγάδες. Αξιοποιώντας το χιούμορ της, έκλεισε οριστικά το θέμα για να συνεχιστεί η κανονική ροή της εκπομπής.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες, οι οποίες φέτος μοιράζονται τις καρέκλες των coaches στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ, βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έντονης φημολογίας.

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Διάφορα δημοσιεύματα και σχόλια υποστήριζαν πως το κλίμα ανάμεσά τους είναι τεταμένο και πως οι σχέσεις τους περνούν κρίση.

Αιφνιδίασαν Έλενα Παπαρίζου και Πάολα

Ωστόσο, οι ίδιες επέλεξαν να βάλουν οριστικό τέλος στα σενάρια αυτά με έναν ιδιαίτερα αυθόρμητο, αφοπλιστικό και χιουμοριστικό τρόπο, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντιπαράθεση.

Όλα συνέβησαν κατά την έναρξη του νέου επεισοδίου, όταν η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα αιφνιδίασαν το κοινό, τους τηλεθεατές, αλλά και τους υπόλοιπους κριτές, ανταλλάσσοντας τέσσερα φιλιά στο στόμα. Με αυτή την κίνηση έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα σε όσους αμφισβητούν την καλή τους συνεργασία και τη χημεία τους στο πλατό.

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«Τέσσερα φιλιά, για εκείνους τους καλούς ανθρώπους»

Αμέσως μετά, η Πάολα πήρε πρώτη τον λόγο και, με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό που τη διακρίνει, σχολίασε τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. «Τέσσερα φιλιά, για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί», ανέφερε αρχικά η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια πως δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε κόντρα με κανέναν.

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου έσπευσε να συμφωνήσει απόλυτα με τη συνάδελφό της, υπογραμμίζοντας ότι ούτε η ίδια έχει την παραμικρή διάθεση για καβγάδες.

Μάλιστα, επιστρατεύοντας το γνώριμο χιούμορ της, φρόντισε να κλείσει οριστικά το ζήτημα και να επαναφέρει την εκπομπή στην κανονική της ροή, καθώς οι διαγωνιζόμενοι περίμεναν ήδη στα παρασκήνια για να ανέβουν στη σκηνή και να διεκδικήσουν μια θέση στο παιχνίδι.

