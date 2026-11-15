The Voice: Ένας 30χρονος ψάλτης από το Άργος εντυπωσίασε τους κριτές [βίντεο]

Ένας ψάλτης έκλεψε τις εντυπώσεις στο The Voice την Κυριακή το βράδυ.

Ο 30χρονος Γιώργος Μπελίτσης, που κατάγεται από ένα ορεινό χωριό του Νομού Αργολίδας, τραγούδησε ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι και κατάφερε να... γυρίσει τις καρέκλες και των τεσσάρων κριτών.



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Όπως είπε αμέσως μετά, είναι ιεροψάλτης από 12 ετών, έχοντας κάνει σπουδές και στην Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών.

Λίγο μετά, ο 30χρονος επέλεξε να πάει με την ομάδα της Πάολα.