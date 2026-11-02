Viral έγινε η τραγουδίστρια που ψέκασε το γυμνό πόδι συνεπιβάτη της κατά τη διάρκεια πτήσης -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Viral έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο από πτήση, στο οποίο εμφανίζεται να ψεκάζει με σπρέι το γυμνό πόδι ενός συνεπιβάτη, το οποίο είχε ακουμπήσει στο μπράτσο του καθίσματός της.

Η 38χρονη τραγουδίστρια φαίνεται αρχικά να καλύπτει τη μύτη της, ενοχλημένη από την φερόμενη έντονη δυσοσμία. Στη συνέχεια, παίρνει ένα σπρέι και το κατευθύνει προς το πόδι που βρίσκεται δίπλα της.

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«Το πόδι κάποιου μυρίζει τόσο άσχημα μέσα στο αεροπλάνο», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο κείμενο που συνόδευε το βίντεο.

Η Ντέκερ, η οποία έχει 4,4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, συνόδευσε την ανάρτηση με μια ερώτηση: «Προτού αρχίσετε να μου επιτίθεστε… Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου;».

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό, με αρκετούς να παίρνουν το μέρος της τραγουδίστριας και να επικρίνουν τον επιβάτη.

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«Το θράσος ορισμένων ανθρώπων!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος συμφώνησε με την αντίδρασή της: «Θα έκανα ακριβώς το ίδιο! Θα ψέκαζα το βρομερό πόδι!».

Κάποιος μάλιστα υποστήριξε ότι ο επιβάτης θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αεροσκάφος, γράφοντας: «Θα έπρεπε να τον είχαν συνοδεύσει έξω από το αεροπλάνο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ένας πρώην αεροσυνοδός, ο οποίος καταδίκασε την πρακτική ορισμένων επιβατών να χρησιμοποιούν τα μπράτσα των καθισμάτων ως υποπόδια.

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«Όταν ήμουν αεροσυνοδός και έβλεπα ανθρώπους να βάζουν τα πόδια τους στα μπράτσα των καθισμάτων, τους έλεγα αμέσως να σταματήσουν. Αυτό δεν είναι το σπίτι τους. Πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο και τους γύρω τους. Είναι πραγματικά αηδιαστικό. Εγώ θα του χτυπούσα το πόδι με τον αγκώνα μου», ανέφερε.

Η Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ με ένα από τα παιδιά της / Instagram

Μήπως το πόδι ανήκε στον σύζυγό της;

Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αμφισβήτησαν το κατά πόσο η Ντέκερ ψέκασε πράγματι έναν άγνωστο επιβάτη. Αρκετοί αναρωτήθηκαν μήπως το πόδι ανήκε στον σύζυγό της, Έρικ Ντέκερ, πρώην παίκτη του NFL.

«Πείτε μου ότι είναι το πόδι του Έρικ και όχι κάποιου αγνώστου!», έγραψε ένας ακόλουθος, ενώ άλλος σχολίασε: «Υποθέτω ότι είναι το πόδι του Έρικ; Είσαι υπερβολικά ευγενική για να το κάνεις αυτό σε έναν άγνωστο».

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Άλλοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για ένα αστείο μεταξύ του ζευγαριού, με έναν χρήστη να γράφει: «Κάνεις πλάκα, έτσι; Είναι ο σύζυγός σου αυτός που κάθεται πίσω σου».

Η Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ με την οικογένειά της / Φωτογραφία Instagram

Υπήρχαν, πάντως, και πιο χιουμοριστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Κάποιος πρότεινε να γαργαλήσει το πόδι, άλλος να αρχίσει να ζωγραφίζει πάνω του με μαρκαδόρο, ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε ότι θα προσποιούνταν πως φτερνίζεται και στη συνέχεια θα το ψέκαζε.

Η ίδια η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε τελικά σε ποιον ανήκε το πόδι.

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Η Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ και ο Έρικ Ντέκερ παντρεύτηκαν το 2013 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τη Βιβιάν, τον Έρικ Τζούνιορ, τον Φόρεστ και την Ντένβερ.