Viral βίντεο: Νύφη νόμιζε ότι ο ιερέας τής έδινε χαρτομάντηλο στο γάμο της -Η στιγμή που κατάλαβε το λάθος της - iefimerida.gr

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει μια νύφη να μπερδεύεται πιστεύοντας ότι ο παπάς της έδωσε ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της, ενώ επρόκειτο για τα άμφιά του.



Η Λόρεν Μπρους παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γκόρντον Γουάλας, σε έναν μικρό καθολικό γάμο με μόλις 30 καλεσμένους, πριν από μία μεγαλύτερη τελετή στην Ιταλία. Το ζευγάρι, μάλιστα, δεν είχε κάνει πρόβα γάμου, όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει τα διαδικαστικά του τελετουργικού.



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Νόμιζε ότι ο παπάς τής πρόσφερε χαρτομάντηλο

Κάποια στιγμή, όταν η νύφη συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής όρκων με τον σύζυγό της, ο ιερέας έκανε μια μικρή παύση και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους ένα χαρτομάντηλο. Κανείς όμως δεν είχε και η Λόρεν θεώρησε πως ο ιερέας της προσέφερε κάτι για να το χρησιμοποιήσει στη θέση του.



«Έβγαλε λοιπόν το πετραχήλι. Νόμιζα ότι ήταν μια χαρτοπετσέτα που μου έδινε για να σκουπίσω το πρόσωπό μου. Όταν λοιπόν πήγα να το πάρω, κατάλαβα ότι ήταν ενωμένο με το ράσο του και σκέφτηκα: ''Α, τι γλυκό που μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω ένα μέρος από τα άμφιά του για να σκουπίσω το πρόσωπό μου''» θυμήθηκε, μιλώντας στο Today.



Η στιγμή που η νύφη κατάλαβε το λάθος της

Στο βίντεο που ανέβασε και το οποίο έχει γίνει viral με πάνω από 26.000.000 προβολές, καταγράφεται η έκπληξή της τη στιγμή που αντιλαμβάνεται το λάθος της.

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«Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, ο ιερέας τοποθέτησε το πετραχήλι πάνω στα χέρια μας για να μας ευλογήσει. Τότε κατάλαβα ότι, στην πραγματικότητα, δεν ήταν κάτι για να σκουπίσω το πρόσωπό μου» είπε.



«Είχα τόσο άγχος και ένιωσα τέτοια ντροπή, που δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Και μετά, από το γέλιο, άρχισαν να τρέχουν ακόμη περισσότερα δάκρυα» πρόσθεσε η νύφη.



Η αντίδραση του παπά

Όσο για την αντίδραση του ιερέα; Όπως λέει η Λόρεν, ο παπάς, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, φαίνεται πως διασκέδασε με το περιστατικό ακόμη περισσότερο από την ίδια.

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«Είπε ότι ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει στη διάρκεια της διακονίας του. Είπε ότι ήταν τόσο αθώο και αγνό. Μάλιστα, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσευχή του. Προσπαθούσε με όλη του τη δύναμη να μη γελάσει» ανέφερε η νύφη.