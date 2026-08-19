«Όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τυροκαυτερή»: Viral το βίντεο πελάτη σε ταβέρνα που περνούσε πίσω του η σταρ - iefimerida.gr

Μετέωρα, Κέρκυρα, Πάτμος... Η Μαντόνα «οργώνει» την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι και μάλιστα με πληθώρα από δημόσιες εμφανίσεις στους προορισμούς που επιλέγει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαντόνα, υπό διακριτική ασφάλεια, περιηγείται σε ελληνικούς προορισμούς, επιλέγοντας θρησκευτικούς τόπους και παραδοσιακές ταβέρνες. Η σταρ προτιμά αυθεντικές εμπειρίες κατά την παραμονή της, αποφεύγοντας τα πολυτελή ξενοδοχεία και την έντονη δημοσιότητα.

Στην Πάτμο, η «βασίλισσα της ποπ» επισκέφθηκε μια πολυσύχναστη, παραδοσιακή ταβέρνα χωρίς να προκληθεί αναστάτωση. Ένα βίντεο στα social media την καταγράφει να εισέρχεται στον χώρο διακριτικά, συνοδευόμενη από την ασφάλειά της.

Η επίσκεψή της στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό των 68ων γενεθλίων της. Επέλεξε τη χώρα για να γιορτάσει την προσωπική της στιγμή, οργανώνοντας ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το πάρτι γενεθλίων της πραγματοποιήθηκε σε ένα μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες της Κέρκυρας. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο 30χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, καθώς και πέντε από τα έξι παιδιά της.

Θα περίμενε κανείς η παγκοσμίου φήμης σταρ της μουσικής να προτιμά περισσότερη ιδιωτικότητα ή να απολαμβάνει τις ανέσεις πανάκριβων ξενοδοχείων, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η «βασίλισσα της ποπ» μέχρι στιγμής κατά την παραμονή της στη χώρα μας έχει επιλέξει θρησκευτικούς προορισμούς, βόλτες με το γιοτ, αλλά και βραδιές γευσιγνωσίας με ελληνικούς μεζέδες σε ταβέρνες.

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Η Μαντόνα από την Κέρκυρα στην Πάτμο

Όπως είναι φυσικό, η Μαντόνα κινείται πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα των ανθρώπων της ασφάλειάς της, ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανήρτησε χρήστης των social media, σε γενικές γραμμές επικρατεί μια διακριτικότητα.

Δείτε το βίντεο:﻿

Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται η Μαντόνα να μπαίνει σε ένα μαγαζί εστίασης στην Πάτμο και κατευθύνεται στο τραπέζι της από δύο άνδρες της ασφάλειάς της και ενώ την ακολουθεί μια φίλη της.

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Η παραδοσιακή ταβέρνα ήταν γεμάτη από κόσμο, λειτουργούσε κανονικά χωρίς να αλλάξει κάτι λόγω της έλευσης της Μαντόνα, χωρίς δηλαδή να προκληθεί κάποια αναστάτωση από την παρουσία της μεγάλης σταρ.

Τα γενέθλια στην Κέρκυρα

Η Μαντόνα επέλεξε τη χώρα μας για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της. Με ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα την περασμένη Κυριακή, σε ένα μικρό, παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, πήρε μια αυθεντική «γεύση» Ελλάδας. Τη σταρ συνόδευαν ο 30χρονος σύντροφός της, ποδοσφαιριστής Ακίμ Μόρις, και τα πέντε από τα έξι παιδιά της.