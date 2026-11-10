«Ο Μακρόν είναι μαλ@@@@»: Viral 8χρονος που έβρισε τον Γάλλο πρόεδρο σε ζωντανή μετάδοση στη διαδήλωση του Σαββάτου - iefimerida.gr

Viral έχει γίνει ένα 8χρονο αγόρι στη Γαλλία, επειδή έβρισε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε ζωντανή μετάδοση.



Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι το Σάββατο. Ένας δημοσιογράφος πλησίασε τον 8χρονο Μαρσέλ, ο οποίος είχε πάει στη συγκέντρωση μαζί με τον πατέρα του, και τον ρώτησε για ποιον λόγο βρισκόταν εκεί.



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Το ξέσπασμα του 8χρονου κατά του Εμανουέλ Μακρόν

Το μικρό αγόρι εξαπέλυσε αμέσως μια σειρά από προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Γάλλου προέδρου και της αστυνομίας, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ο Μακρόν είναι ένας μαλ@@@@, όπως και όλοι αυτοί οι σκ@@@μπάτσοι».



Όταν ο δημοσιογράφος προσπάθησε να παρέμβει, ζητώντας του να μη χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, το αγόρι συνέχισε το ξέσπασμά του, προσθέτοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση επειδή η κυβέρνηση αρνείται να ακούσει τους μαθητές που διαμαρτύρονται.



Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του 8χρονου Μαρσέλ

Η δήλωση του αγοριού προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, με εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής ένωσης Alliance Police να καταδικάζει αυτό που χαρακτήρισε «έλλειψη σεβασμού» προς την αστυνομία.



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«Αυτό λέει πολλά για όλες αυτές τις εκφράσεις που έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στη γαλλική κοινωνία και έχουν ως αποτέλεσμα ένα πράγμα: την έλλειψη σεβασμού προς τον θεσμό και την αστυνομία», δήλωσε ο Στανισλάς Γκοντόν στο τηλεοπτικό δίκτυο CNEWS.

Ο εθνικός γραμματέας της συνδικαλιστικής ένωσης αστυνομικών UN1TE, Ζαν-Κριστόφ Κουβί, πρόσθεσε: «Αυτό είναι το σύμβολο μιας γενιάς του συνθήματος ACAB (συντομογραφία της φράσης ''All Cops Are Bastards'', δηλαδή ''Όλοι οι αστυνομικοί είναι μπάσταρδοι''), μιας γενιάς που διαμορφώνεται με τέτοιες αντιλήψεις».

Και συνέχισε: «Αυτό που με σοκάρει είναι ότι δίπλα στο παιδί βρίσκεται ο πατέρας του, ο οποίος παραμένει απαθής. Μάλιστα, έχει ένα μικρό χαμόγελο ικανοποίησης».

Η συγγνώμη του τηλεοπτικού σταθμού

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην κοινή γνώμη, η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού Franceinfo εξέφρασε τη λύπη της για τη δήλωση που μεταδόθηκε στον αέρα.

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Αναγνώρισε ότι ήταν λάθος να πάρει συνέντευξη από ένα τόσο μικρό παιδί κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής και ανακοίνωσε ότι επανεξετάστηκαν διεξοδικά οι δημοσιογραφικές κατευθυντήριες γραμμές του σταθμού.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκφράζοντας εκ νέου την οργή τους κατά της κυβέρνησης.

Στο Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ορισμένων διαδηλωτών, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.