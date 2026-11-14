Η επιστροφή των U2 με το νέο άλμπουμ «Carnaval de Luz» -Περιλαμβάνει και το τραγούδι «Torn» της αείμνηστης Ντόλι Πάρτον [βίντεο]

Με νέα δισκογραφική δουλειά επιστρέφουν οι U2, καθώς το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα κυκλοφόρησε χθες τον 16ο δίσκο της καριέρας του, με τίτλο «Carnaval de Luz».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το τραγούδι «Torn», ένα ντουέτο με την αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκλιπούσας, το τρυφερό κάντρι κομμάτι αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις και βαθύτερο νόημα.

Τα μέλη του συγκροτήματος, καλεσμένα σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους. Ο Μπόνο τόνισε πως οι U2 αισθάνονται «ευλογημένοι» που συνέπραξαν μουσικά με την Πάρτον σε αυτή που έμελλε να είναι η τελευταία της ηχογράφηση.

Ο Μπόνο εμβάθυνε στο νόημα του κομματιού, χαρακτηρίζοντάς το ως την τελευταία προσευχή της Πάρτον. Εξήγησε πως αποτελεί μια προσευχή για την Αμερική και για κάθε τόπο που βιώνει έντονο πολιτικό διχασμό.

Την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Carnaval de Luz» θα συνοδεύσει η παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «Greatest Show on Earth». Η πρεμιέρα της περιοδείας έχει προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου 2027 στη Στοκχόλμη.

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα σινγκλ «Street of Dreams», «Silencio», «The Greatest Show on Earth», καθώς και το ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά «Torn».

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό ντουέτο του frontman των U2, Μπόνο, με την αείμνηστη θρύλο της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 80 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

U2: Η συνεργασία με την Ντόλι Πάρτον πριν φύγει από τη ζωή

Όπως επισημαίνεται στον επίσημο ιστότοπο της εκλιπούσας ερμηνεύτριας, το κομμάτι αποτελεί «ένα τρυφερό κάντρι τραγούδι που πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις».

Aκούστε το﻿ «Torn»

Καλεσμένα στην τηλεοπτική εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», τα μέλη του συγκροτήματος αναφέρθηκαν εκτενώς στη συνεργασία τους, με τον Μπόνο να τονίζει πως οι U2 αισθάνονται «ευλογημένοι» που συνέπραξαν με την Πάρτον στην τελευταία της ηχογράφηση.

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η τελευταία της προσευχή, κατά κάποιον τρόπο, ήταν αυτό το τραγούδι» πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας το βαθύτερο νόημά του: «Μοιάζει με προσευχή, και νομίζω ότι είναι για την Αμερική. Νομίζω ότι είναι για κάθε τόπο όπου υπάρχει πολιτικός διχασμός» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Την κυκλοφορία του «Carnaval de Luz» θα συνοδεύσει η παγκόσμια περιοδεία «Greatest Show on Earth», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Απριλίου 2027 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Ακούστε το «The Greatest Show on Earth» ﻿