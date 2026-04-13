Τζόζεφ Μπαένα: Ο «αόρατος» γιος του Σβαρτσενέγκερ που θριαμβεύει στο bodybuilding -Το σκάνδαλο που σημάδεψε την παιδική του ηλικία - iefimerida.gr

Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Τζόζεφ Μπαένα, κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στο bodybuilding, κερδίζοντας τίτλους σε διαφορετικές διοργανώσεις μέσα σε λίγες μέρες.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα

Στις 28 Μαρτίου 2026, ο 28χρονος Τζόζεφ Μπαένα εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνες, στο NPC Natural Colorado State Championships στο Ντένβερ. Εκεί κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια: στην κατηγορία Men’s Open Bodybuilding Heavyweight, στο Classic Physique True Novice και στο Classic Physique Novice. Επιπλέον, πήρε τη δεύτερη θέση στο Classic Physique Open Class C, δείχνοντας από την αρχή την ποιότητα της προετοιμασίας του.

Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, στις 4 Απριλίου, συμμετείχε στο INBA Iron Gladiator στην Καλιφόρνια και αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Classic Physique. Με αυτή τη νίκη κέρδισε το Pro Card του στην INBA/PNBA – δηλαδή την επίσημη αναγνώριση ως επαγγελματία αθλητή, που του επιτρέπει να συμμετέχει σε pro διοργανώσεις και να διεκδικεί χρηματικά έπαθλα - κάνοντας το όνειρό του επαγγελματία αθλητή πραγματικότητα σε χρόνο ρεκόρ.

Το σκάνδαλο που σημάδεψε την παιδική του ηλικία

Ο Τζόζεφ Μπαένα γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τη σχέση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με την οικονόμο της οικογένειάς του, τη Mildred Patricia Baena. Τότε ο Σβαρτσενέγκερ ήταν παντρεμένος με την Μαρία Σράιβερ και είχε ήδη τέσσερα παιδιά μαζί της. Το παιδί γεννήθηκε μόλις πέντε ημέρες μετά τον γιο του ζευγαριού, τον Κρίστοφερ.

Το μυστικό παρέμεινε κρυφό για σχεδόν 14 χρόνια. Ο Τζόζεφ έμαθε την αλήθεια για τον πατέρα του σε ηλικία 13 ετών, όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε δημοσίως το 2011 – αμέσως μετά το τέλος της θητείας του Σβαρτσενέγκερ ως κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Ο Άρνολντ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο λάθος» της ζωής του, ενώ ακολούθησε το διαζύγιο με τη Σράιβερ. Η σχέση με την υπόλοιπη οικογένεια.

Παρότι ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει διατηρήσει στενή σχέση με τον Τζόζεφ και τον έχει στηρίξει δημόσια σε διάφορα ορόσημα της ζωής του, η κατάσταση με τα υπόλοιπα παιδιά του από τον γάμο με τη Μαρία Σράιβερ είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με αναφορές από πηγές κοντά στην οικογένεια, ο Τζόζεφ δεν έχει αναπτύξει στενή σχέση με τα αδέρφια του (Κάθριν, Κριστίνα, Πάτρικ και Κρίστοφερ). Έχει αναφερθεί ότι ο νεαρός Μπαένα απουσιάζει από ομαδικές οικογενειακές φωτογραφίες σε δημόσιες εμφανίσεις, ενώ δεν προσκλήθηκε στον γάμο του ετεροθαλή αδερφού του Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ το 2025. Πηγές αποδίδουν αυτή την απόσταση στην κληρονομιά του σκανδάλου του 2011, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα υπόλοιπα παιδιά «δεν αγαπούν» τον Τζόζεφ, κατηγορώντας τον έμμεσα για την απιστία του πατέρα τους.

Από αριστερά: Κρίστοφερ Σβαρτσενέγκερ, Κριστίνα Σβαρτσενέγκερ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ και Κρις Πρατ / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο γιος του, Τζόζεφ Μπαένα, στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Fubar» την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025, στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Από το σκάνδαλο στην αυτονομία

Ο Τζόζεφ επέλεξε να διατηρήσει το επώνυμο Μπαένα και να μην υιοθετήσει το Σβαρτσενέγκερ. Αντί να ζήσει στη σκιά του διάσημου πατέρα του, ακολούθησε δικό του δρόμο, ασχολούμενος αρχικά με το fitness και την υποκριτική, πριν στραφεί πλήρως στο competitive bodybuilding. Σήμερα αγωνίζεται αποκλειστικά σε natural κατηγορίες (χωρίς χρήση απαγορευμένων ουσιών), αποδεικνύοντας ότι μπορεί να χτίσει τη δική του κληρονομιά με επιμονή και σκληρή δουλειά.

Ο διάσημος πατέρας του έχει στο παρελθόν στηρίξει τις φιλοδοξίες του γιου του, χαρίζοντάς του ακόμη και ένα αντίτυπο του βιβλίου που συνέγραψε, The Encyclopedia of Modern Bodybuilding, ως πηγή έμπνευσης.

Ωστόσο, ο Τζόζεφ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να χαράξει τη δική του πορεία. Μιλώντας στο Men’s Health, εξήγησε ότι προτιμά να πετύχει με τη δική του αξία, αντί να βασίζεται στο όνομα του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου είναι της παλιάς σχολής· δεν πιστεύει στα έτοιμα. Πιστεύει ότι η σκληρή δουλειά ανταμείβεται — και το ίδιο πιστεύω κι εγώ», είπε.

«Αν χρησιμοποιήσω τις γνωριμίες του πατέρα μου ή του ζητήσω χάρες, αναρωτιέμαι τι τιμή θα μου προσφέρει αυτό».