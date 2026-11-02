Η Τζούντι Ντεντς για το άγνωστο περιστατικό με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Προσφέρθηκε να είναι εκεί, διακριτικά υποστηρικτικός» - iefimerida.gr

Η Τζούντι Ντεντς στη βιογραφία της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο με τον τίτλο «Is It Too Late to Make a Run For It?» κάνει αναφορά στον Ρόμπιν Γουίλιαμς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Τζούντι Ντεντς θυμάται ένα περιστατικό στη Σκωτία, όταν ο σύζυγός της, Μάικλ Γουίλιαμς, ήταν πολύ άρρωστος. Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο δάσος, ο Μάικλ αισθάνθηκε αδυναμία, οδηγώντας το ζευγάρι στην απόφαση να αποχωρήσει νωρίς.

Ενώ προσπαθούσαν να ανέβουν έναν απότομο λόφο για να επιστρέψουν, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς εμφανίστηκε δίπλα τους και προσφέρθηκε να βοηθήσει τον εξαντλημένο Μάικλ, ο οποίος αρχικά απέρριψε ευγενικά την προσφορά του Αμερικανού κωμικού.

Παρά την άρνηση, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς επέμεινε να τους συνοδεύσει διακριτικά. Η Ντεντς χαρακτηρίζει τη στιγμή αυτή ως μια πράξη μεγάλης ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, καθώς προσέφερε υποστήριξη χωρίς να γίνεται επιβλητικός.

Ο σύζυγος της Ντεντς, Μάικλ Γουίλιαμς, απεβίωσε το 2001. Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον Γουίλιαμς στον «Άμλετ» το 1996, ενώ εκείνος της απένειμε το Όσκαρ το 1999, πριν φύγει από τη ζωή το 2014.

Πρόκειται για την περίοδο που ο σύζυγός της Μάικλ Γουίλιαμς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα με τη Βρετανίδα σταρ να περιγράφει μια συγκινητική στιγμή με τον αείμνηστο ηθοποιό.

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Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, η Ντεντς φιλοξενούνταν μαζί με τον σύζυγό της στο σπίτι του ηθοποιού Μπίλι Κόνολι στη Σκωτία, όπου και συνάντησαν τυχαία τον διάσημο Αμερικανό κωμικό.

Η ευαισθησία και η ενσυναίσθηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

«Ένα βράδυ διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι στο δάσος», γράφει η Ντεντς στο βιβλίο της, σύμφωνα με το περιοδικό People.

«Ο Μάικλ ήταν πολύ άρρωστος και έβλεπα ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις, οπότε είπαμε καληνύχτα και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε έναν πολύ απότομο λόφο. Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς εμφανίστηκε δίπλα μας και προσφέρθηκε να βοηθήσει, όμως ο Μάικλ του είπε πως μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του» συνεχίζει η ηθοποιός συμπληρώνοντας: «Τότε ο Ρόμπιν απάντησε «λοιπόν, νομίζω ότι θα σας συνοδεύσω όπως και να 'χει», κάτι που ήταν τόσο όμορφο εκ μέρους του. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές εκείνη τη στιγμή, την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση του Ρόμπιν, που απλώς προσφέρθηκε να είναι εκεί, διακριτικά υποστηρικτικός χωρίς να επιβάλλεται».

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Η συνεργασία τους στην ταινία «Άμλετ»

Ο Μάικλ Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Τζούντι Ντεντς από το 1971, πέθανε στις 11 Ιανουαρίου 2001 σε ηλικία 65 ετών, σύμφωνα με το Variety.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον πρωταγωνιστή του «Hook» το 1996 στην κινηματογραφική μεταφορά του «Άμλετ».

Τρία χρόνια αργότερα ήταν εκείνος που της παρέδωσε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Shakespeare in Love» Ο εμβληματικός κωμικός, που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα «Jumanji», «Good Will Hunting», «Dead Poets Society» και «Mrs. Doubtfire», έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 63 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

