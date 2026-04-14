Ο Τζουντ Λο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν -Το νέο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» - iefimerida.gr



Νέο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», με τον χολιγουντιανό σταρ Τζουντ Λο (Jude Law) στον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, δόθηκε στη δημοσιότητα.



Η ταινία διαδραματίζεται στη Ρωσία του 1990, όταν ακόμα ο Πούτιν ήταν πράκτορας της KGB, και η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις στις 15 Μαΐου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» ακολουθεί τη ζωή του Βαντίμ Μπαράνοφ, ενός καλλιτέχνη και τηλεοπτικού παραγωγού που, μέσα στο χάος της μετασοβιετικής περιόδου, καταφέρνει και μπαίνει στο Κρεμλίνο ως image maker και σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, χτίζοντας τελικά τον μύθο του Πούτιν και ανεβάζοντάς τον στα ανώτατα αξιώματα.

Αν και ο Μπαράνοφ δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ο χαρακτήρας είναι εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σουρκόφ, ο οποίος θεωρείται ως «ο αρχιτέκτονας του πουτινισμού».

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο, «είναι» ο νεαρός, διψασμένος για έξουσία, Πούτιν

Τον νεαρό πράκτορα Πούτιν υποδύεται ο Τζουντ Λο, ο οποίος εμφανίζεται αγνώριστος, έχοντας υποβληθεί σε ειδικό μακιγιάζ για τον ρόλο του Ρώσου προέδρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Μπαράνοφ υποδύεται ο Πολ Ντέινο, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αλίσια Βικάντερ, Τομ Στάριτζ (γνωστός από τη σειρά «The Sandman») και Τζέφρι Ράιτ.

Η ταινία εξερευνά τα παρασκήνια της ρωσικής εξουσίας από τη δεκαετία του '90 και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά θρίλερ της χρονιάς.

Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2025, όπου έτυχε θερμής υποδοχής.