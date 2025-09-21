Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ποια ηθοποιός την τρομάζει -Η αντίδρασή της όταν την πρωτοσυνάντησε - iefimerida.gr

Η Τζούλια Ρόμπερτς παραδέχτηκε ότι υπάρχει μία ηθοποιός που την τρομάζει πολύ.

Πρόκειται για τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «After The Hunt», Κλόι Σεβινί.

Η σταρ του Pretty Woman περιέγραψε στο περιοδικό Variety πώς ένιωσε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη βραβευμένη ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη.

Η αντίδραση της Τζούλια Ρόμπερτς όταν συνάντησε την Κλόι Σεβινί

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και φοβισμένη που θα γνώριζα την Κλόι», είπε η 57χρονη Ρόμπερτς.

«Και όταν βρισκόμασταν στο σπίτι μου, καθόμασταν όλοι γύρω από το τραπέζι της κουζίνας, και η [κόρη της Ρόμπερτς] Χάζελ ετοίμαζε το μεσημεριανό της, κι εμείς μιλούσαμε για το σενάριο και κάναμε πρόβες.

Ο Άλαν [Μάντελμπαουμ], ο παραγωγός μας, μπήκε μέσα και λέει: "Η Κλόι θα είναι εδώ σε λίγα λεπτά". Κι εγώ σηκώνω το βλέμμα, και η Άγιο [Εντεμπίρι] σηκώνει κι εκείνη το βλέμμα, και τα μάτια μας συναντήθηκαν.

Ο Λούκα [Γκουαντανίνο] λέει: "Τι;" Κι εγώ λέω: "Φοβάμαι". Και η Άγιο λέει: "Κι εγώ το ίδιο". Και η Χάζελ λέει: "Φεύγω". Και μετά, περίπου ένα λεπτό αργότερα, χτύπησε το κουδούνι, και η Χάζελ λέει: "Φεύγω από το γκαράζ". Και πραγματικά ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι και τρομοκρατημένοι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Variety, η Σεβινί έκανε τη Ρόμπερτς να βάλει τα κλάματα. Τα δάκρυα ξεκίνησαν όταν η Σεβινί είπε ότι έμαθε να θαυμάζει πραγματικά τη Ρόμπερτς.

«Μπορώ να πω ότι όταν φύγαμε, ένιωσα πως χρειαζόμουν περισσότερη Τζούλια. Στην πτήση της επιστροφής, είδα περίπου τρεις ταινίες σου. Ήθελα απλώς περισσότερη Τζούλια! Notting Hill, Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου και δεν θυμάμαι την τρίτη. Αλλά ήμουν σε φάση, “Θέλω απλώς περισσότερη Τζούλια!"», είπε η Σεβινί. Τότε η Ρόμπερτς συγκινήθηκε.

«Ένιωθα ότι δεν ήμουν έτοιμη να πω αντίο. Ευτυχώς υπάρχει μια ολόκληρη φιλμογραφία στην οποία μπορώ να επιστρέφω και να συνεχίσω να παρακολουθώ. Δηλαδή, ένιωσα κοντά της από την πρώτη φορά που τη συνάντησα. Αλλά μας κάλεσε στο σπίτι της για πρόβες, και μείναμε στο παραθαλάσσιο σπίτι της. Ήταν απλώς πολύ δοτική και γενναιόδωρη», πρόσθεσε.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στη ζεστή φύση της Ρόμπερτς.

«Πρέπει να ξέρετε κάτι για την Τζούλια. Είναι απίστευτη μαγείρισσα. Φτιάχνει έναν καταπληκτικό σολομό, αλλά επίσης φτιάχνει υπέροχο banana bread», είπε. Η Ρόμπερτς πρόσθεσε ότι φτιάχνει επίσης πολύ καλό french toast.