Τζορτζ Κλούνεϊ: Γιατί κοιμάται με ανοιχτή την τηλεόραση -«Ξυπνάω πέντε φορές κάθε βράδυ» - iefimerida.gr

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ μπορεί να μοιάζουν με το ιδανικό ζευγάρι, ωστόσο μια συνήθεια του διάσημου ηθοποιού ενδέχεται να δυσκολεύει τις νύχτες τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αντιμετωπίζει χρόνιες αϋπνίες και πολλαπλές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να το αντιμετωπίσει, αφήνει την τηλεόραση ανοιχτή, καθώς η ησυχία οδηγεί το μυαλό του σε σκέψεις που τον κρατούν ξύπνιο.

Οι δυσκολίες ύπνου για το ζευγάρι δεν είναι νέες. Το 2017, μετά τη γέννηση των διδύμων παιδιών τους, βίωσαν έντονη εξάντληση, με τον ηθοποιό να σημειώνει ότι η σύζυγός του ήταν ακόμα πιο κουρασμένη.

Στο παρελθόν, ο ηθοποιός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην πλάτη και τον αυχένα κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Syriana». Αυτό του προκάλεσε χρόνιους πόνους και εξουθενωτικούς πονοκεφάλους που επιδεινώνονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για την αντιμετώπιση του τραυματισμού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 2005. Η αποκατάσταση ήταν μακρά και σταδιακή, καθώς χρειάστηκαν χρόνια για να υποχωρήσει ο πόνος, αν και οι περιστασιακοί πονοκέφαλοι παραμένουν μέχρι σήμερα.

Επιτυχημένοι, εντυπωσιακοί και με μια ζωή που πολλοί θα ζήλευαν, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ περνούν τον χρόνο τους ανάμεσα στις πολυτελείς κατοικίες τους στην Ιταλία και τις ΗΠΑ. Πίσω, όμως, από την εικόνα της ιδανικής καθημερινότητας, υπάρχει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τον 65χρονο ηθοποιό και ενδεχομένως επηρεάζει και την 48χρονη σύζυγό του.

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Ο λόγος για τις αϋπνίες από τις οποίες υποφέρει ο Τζορτζ Κλούνεϊ και τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει επιλέξει για να τις αντιμετωπίζει. Μια συνήθεια που δεν αποκλείεται να δυσκολεύει και την Αμάλ, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 12 χρόνια.

Η συνήθεια του Τζορτζ Κλούνεϊ για να καταπολεμά τις αϋπνίες

Ο βραβευμένος ηθοποιός έχει αναφερθεί ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον ύπνο του, αποκαλύπτοντας ότι όχι μόνο δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί, αλλά ξυπνά και αρκετές φορές μέσα στη νύχτα.

Όπως έχει εξηγήσει, ένας τρόπος που τον βοηθά να χαλαρώσει είναι να αφήνει την τηλεόραση ανοιχτή την ώρα που προσπαθεί να κοιμηθεί.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, είχε περιγράψει τι συμβαίνει όταν επικρατεί απόλυτη ησυχία στο δωμάτιο.

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«Όταν κλείνω την τηλεόραση, αρχίζω να σκέφτομαι και, μόλις το μυαλό μου αρχίσει να τρέχει με χίλια, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αποκοιμηθώ», είχε εξομολογηθεί.

Αντίθετα, το φως που εκπέμπει η τηλεοπτική οθόνη φαίνεται πως λειτουργεί χαλαρωτικά για τον ίδιο, βοηθώντας τον να αποσπά την προσοχή του από τις σκέψεις που τον κρατούν ξύπνιο.

«Με το φως της οθόνης που τρεμοπαίζει, καταφέρνω να αδειάζω το μυαλό μου. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ξυπνάω πέντε φορές κάθε βράδυ», είχε παραδεχτεί.

Αν και ο ίδιος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συνήθεια τον βοηθά να κοιμηθεί, η ανάγκη του να έχει ανοιχτή την τηλεόραση ενδέχεται να επηρεάζει και τον ύπνο της συζύγου του.

Οι άυπνες νύχτες μετά τη γέννηση των διδύμων

Οι δυσκολίες με τον ύπνο δεν αποτελούν κάτι καινούργιο για το ζευγάρι. Το 2017, όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εξάντληση που συχνά συνοδεύει τους πρώτους μήνες της γονεϊκότητας.

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Ο πρωταγωνιστής του Ocean's Eleven είχε μιλήσει τότε για την έλλειψη ξεκούρασης, επισημαίνοντας ότι η σύζυγός του ήταν ακόμη πιο κουρασμένη από τον ίδιο.

«Δεν έχουμε ξεκουραστεί καθόλου. Κανένας από τους δύο μας. Και εκείνη είναι ακόμη πιο εξαντλημένη από εμένα, προφανώς», είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter.

Ο σοβαρός τραυματισμός στα γυρίσματα του «Syriana»

Πέρα από τις αϋπνίες, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει αντιμετωπίσει και σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας ενός τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Syriana.

Μια σοβαρή πτώση στο πλατό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην πλάτη και στον αυχένα, με τον πόνο να γίνεται μέρος της καθημερινότητάς του. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ηθοποιός υπέφερε από έντονες ενοχλήσεις και εξουθενωτικούς πονοκεφάλους.

«Είχα υποστεί μια ρήξη περίπου 6,4 εκατοστών στο κέντρο της πλάτης μου και μια ακόμη ρήξη περίπου 1,3 εκατοστών στον αυχένα μου», είχε εξηγήσει, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

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Ο πόνος που αντιμετώπιζε δεν ήταν σταθερός, αλλά επηρεαζόταν σημαντικά από τη στάση του σώματός του, γεγονός που δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα και την επαγγελματική του δραστηριότητα.

«Όσο περισσότερο κάθεσαι ή στέκεσαι όρθιος, τόσο χειρότερα γίνεται. Έτσι ακριβώς είναι. Όσο περνάει η μέρα, ο πόνος επιδεινώνεται. Τα αυτιά μου κυριολεκτικά βουλώνουν και νιώθω ότι το κεφάλι μου πάει να εκραγεί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η χειρουργική επέμβαση και οι πονοκέφαλοι που επιμένουν

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του τραυματισμού, ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 2005. Ωστόσο, η αποκατάστασή του δεν ήταν άμεση, καθώς χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να υποχωρήσουν σημαντικά οι πόνοι.

Όπως είχε αποκαλύψει, ακόμη και ο γιατρός του τον είχε προειδοποιήσει ότι η βελτίωση θα ερχόταν σταδιακά.

«Ακόμη έχω πονοκεφάλους μερικές φορές. Αλλά ακόμη και ο γιατρός μου, όταν χειρουργήθηκα το 2005, μου είχε πει: "Άκου, αυτός ο πόνος θα φύγει σιγά σιγά, όχι απότομα". Και υπήρχε κάποια αλήθεια σε αυτό», είχε εξηγήσει.

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Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η κατάσταση της υγείας του βελτιωνόταν με το πέρασμα του χρόνου, μέχρι που οι ενοχλήσεις περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό.

«Χρειάστηκαν χρόνια για να μειωθεί σταδιακά ο πόνος, όλο και περισσότερο, μέχρι που έφτασα στο σημείο όπου οποιαδήποτε ενόχληση αισθάνομαι πλέον είναι αμελητέα. Είναι σαν να έχεις χανγκόβερ: Ξέρεις πότε σου συμβαίνει και μπορείς να το διαχειριστείς. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα, πάρα πολύ», είχε δηλώσει.

Παρότι ο σοβαρός τραυματισμός εξακολουθεί να του προκαλεί περιστασιακούς πονοκεφάλους, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του την περίοδο των έντονων πόνων. Οι αϋπνίες, ωστόσο, παραμένουν ένα διαφορετικό πρόβλημα στην καθημερινότητά του, με την ανοιχτή τηλεόραση να αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να εξασφαλίσει λίγες ώρες ύπνου.