«Ήταν η ευτυχία»: Η εξομολόγηση του Τζόνι Ντεπ για τη Βανέσα Παραντί, 14 χρόνια μετά τον χωρισμό τους - iefimerida.gr

Mε τη Βανέσα Παραντί «ήταν η ευτυχία» εκμυστηρεύθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ.

O Τζόνι Nτεπ και η Γαλλίδα τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι το διάστημα μεταξύ 1998-2012. Έζησαν έναν τρελό έρωτα που κράτησε 14 χρόνια, απέκτησαν δύο παιδιά, χώρισαν. Αλλά, όπως έχουν πει, αγαπιούνται ακόμα.

«Το μόνο που έχω είναι απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας» εξήγησε ο ίδιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε από το Τόκιο.

«Η Βανέσα έδινε τις συναυλίες της, ξέρετε, σε διαφορετικές περιοδείες. Εγώ μπορούσα να είμαι απλά ο μπαμπάς κατά τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος», εξήγησε ο 62χρονος ηθοποιός.

Ο Τζόνι Ντεπ / Φωτογραφία: AP

«Από εκεί προήλθε το όνομα του άλμπουμ της, +Bliss+» («Ευτυχία» στα αγγλικά), που κυκλοφόρησε το 2000. «Ήταν η ευτυχία», τόνισε.

Κάποτε, πάνω στο κόκκινο χαλί κάποιας πρεμιέρας, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζόνι Ντεπ αν έχει ερωτευτεί ποτέ με την πρώτη ματιά. Και εκείνος απάντησε: «Ναι, είμαστε μαζί 11 χρόνια και έχουμε κάνει δύο παιδιά», περιγράφοντας το πώς γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν.

Στα τέλη της δεκαετίας του '90, ο Τζόνι Ντεπ ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους αλλά και γοητευτικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Ωστόσο, συναισθηματικά αισθανόταν διαλυμένος.

Αρκετά χρόνια μετά τον δύσκολο χωρισμό του από τη Γουινόνα Ράιντερ (μία σχέση που τον σημάδεψε βαθιά, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος), ήρθε ακόμα ένα τέλος, ο δεσμός του με το μοντέλο Κέιτ Μος. Τότε, ο Ντεπ αποφάσισε να φύγει από την Αμερική και να ταξιδέψει κάπου μακριά.

«Πήγα στο Παρίσι, ψάχνοντας να βρω αυτό που είχα χάσει. Εκεί, στο εστιατόριο ενός ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, την είδα. Φορούσε ένα εξώπλατο φόρεμα και στην αρχή είδα την πλάτη της και το πίσω μέρος του λαιμού της. Έπειτα γύρισε και είδα αυτά τα μάτια. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι αυτό είναι έρωτας, ότι είχα μαγευτεί. Αμέσως σκέφτηκα "Τι μου συμβαίνει;"», περιέγραψε για την πρώτη συνάντηση με την Παραντί.

Τζόνι Ντεπ: «Δεν είμαι καν πραγματικά ζωγράφος»

Στην Ιαπωνία, ο ηθοποιός έχει πάει για να εγκαινιάσει μια έκθεση με τίτλο «A Bunch of Stuff», όπου παρουσιάζονται περίπου 60 από τα έργα του, σκίτσα, πίνακες, φωτογραφίες, δημιουργίες των τελευταίων 30 ετών, μετά την πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη.

«Δεν ισχυρίζομαι πως είμαι τίποτα άλλο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει. Δεν είμαι καν πραγματικά ζωγράφος», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τζόνι Ντεπ είπε, περιγράφοντας τι σημαίνει για εκείνον η διαδικασία της δημιουργίας: «Αυτό που με ενθουσιάζει σήμερα, αυτό που μου προκαλεί ένα είδος ηλεκτροσόκ, αυτό που με καταπλήσσει».

Ένα έργο με τίτλο «Η Αυτοκράτειρα», που απεικονίζει τη Βανέσα Παραντί, από τη συλλογή «Ταρό» του Τζόνι Ντεπ / Φωτογραφία: AP

«Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία, όλα αυτά είναι αναγκαία» δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Αυτή είναι η μοναδική πραγματική μου ανάγκη, μονίμως. Εάν όχι, ο εγκέφαλός μου εκρήγνυται».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2022, έργα του Τζόνι Ντεπ από την πρώτη συλλογή του «Friends and Heroes» πωλήθηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες, σύμφωνα με τον οίκο Castle Fine Art.

Ο ηθοποιός, που είναι επίσης μουσικός, είχε βγάλει τότε το ποσό των τριών εκατομμυρίων στερλινών (3,5 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή) και είχε πουλήσει 780 έργα μέσα από τις 37 γκαλερί του καλλιτεχνικού οίκου, σύμφωνα με ΜΜΕ.