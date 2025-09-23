«Τρελό, αλλά υπέροχο»: Ο Τζον Μπον Τζόβι λατρεύει το εγγονάκι του και μιλά για την εμπειρία του ως παππούς - iefimerida.gr

Ο Τζον Μπον Τζόβι, μιλώντας σε επεισόδιο του podcast «Dumb Blonde», δεν έκρυψε την υπερηφάνειά του και την χαρά του για τη νέα φάση της ζωής του γιου του Τζέικ, και της ηθοποιού Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Η ανακοίνωση της υιοθεσίας ενός κοριτσιού από το ζευγάρι ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη επέτειο του γάμου τους, και ο Τζον, παρόλο που είναι πλέον παππούς, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την εμπειρία του «τρελή, αλλά υπέροχη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο μέλος της οικογένειας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους. «Γνωρίσαμε το μωρό και αμέσως γίνεται το εγγόνι σου», είπε ο διάσημος τραγουδιστής. «Είναι όμορφο και θέλω να βλέπω φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω ήδη γίνει ο ενοχλητικός τύπος. Είναι φοβερό», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη χαρά του για την υιοθεσία.

Ο θαυμασμός του για την Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Ο Τζον Μπον Τζόβι δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του και για την Μίλι Μπόμπι Μπράουν, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα εργατική και γλυκιά. Ο ίδιος δήλωσε πως την θαυμάζει για την επαγγελματική της ηθική και τη σκληρή δουλειά που καταβάλλει. «Η εργατικότητά της είναι απίστευτη», είπε, ενώ τόνισε πως το ζευγάρι, αν και παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία, είναι πιο ώριμο από ό,τι δείχνει η ηλικία τους.

Ένας χρόνος γάμου

Η συζήτηση αυτή δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι. Η ηθοποιός μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της και έγραψε στο Instagram: «Ένας χρόνος παντρεμένοι. Λατρεύω να είμαι η σύζυγός σου». Από την πλευρά του, ο Τζέικ τίμησε την επέτειό τους με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία φαίνεται να κρατάει το χέρι της Μίλι, συνοδευόμενη από την λεζάντα: «Ένας χρόνος ήδη, πολλά περισσότερα μπροστά μας. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, όμορφη γυναίκα μου. Χρόνια μας πολλά».