Νέο βιβλίο αποκαλύπτει: Ο Τζον Κένεντι κόλλησε χλαμύδια και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα την Τζάκι - iefimerida.gr

Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων τις απιστίες του απέναντι στη γυναίκα του, Τζάκι Κένεντι.



Η συγγραφέας και αρθρογράφος της Daily Mail Μορίν Κάλαχαν, η οποία έγραψε το «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed» αποκαλύπτει πως οι απιστίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ήταν τόσες πολλές που κόλλησε σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα στην σύζυγό του, Τζάκι Κένεντι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα που κόλλησε τη γυναίκα του ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πιθανότατα τη μόλυνε με ασυμπτωματικά χλαμύδια και άλλες ασθένειες, κάτι που ίσως και να οδήγησε στις πολλαπλές αποβολές και τον τραυματικό θάνατο στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της στην κόρη της Αραμπέλα το 1956. Μόνο αργότερα, η Τζάκι θα ανακάλυπτε ότι πιθανότατα έφταιγαν τα σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα του συζύγου της.



Η συμφωνία που έκλεισε η Τζάκι με τον πεθερό της

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο, η Τζάκι έκλεισε συμφωνία με τον πατέρα του συζύγου της και πεθερό της, Τζο, το 1956. Κουρασμένη από την κατά συρροή απιστία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, η Τζάκι είπε ότι σκεφτόταν σοβαρά το διαζύγιο, αλλά ο Τζο φοβόταν ότι ένας χωρισμός θα κατέστρεφε κάθε ελπίδα για υποψηφιότητα του γιου του – τότε γερουσιαστή – για την προεδρία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, της «πρόσφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να παραμείνει στο γάμο» γράφει η Κάλαχαν. «Και φυσικά, θα ακολουθούσαν κι άλλα εκατομμύρια αν συνέχιζε να της την κολλάει σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα».