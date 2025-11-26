Ανεκτίμητα κειμήλια του Τζιν Χάκμαν πουλήθηκαν για αστρονομικό ποσό - 9 μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του - iefimerida.gr

Τιμή ρεκόρ έπιασαν έργα τέχνης και αναμνηστικά από ταινίες που ανήκαν στον αείμνηστο Τζιν Χάκμαν, σε δημοπρασία.



Η περιουσία του χολιγουντιανού σταρ τέθηκε προς πώληση εννέα μήνες μετά τον θάνατό του και της συζύγου του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό.



Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι τιμές που πωλήθηκαν αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν

Μεταξύ των αντικειμένων που βγήκαν στο σφυρί από τον διεθνή οίκο δημοπρασιών Bonhams ήταν οι Χρυσές Σφαίρες του ηθοποιού, η συλλογή ζωγραφικών έργων του, καθώς και δικά του έργα τέχνης και γλυπτά του Ροντέν. Κι ενώ οι υπεύθυνοι του οίκου δημοπρασιών περίμεναν πως οι Χρυσές Σφαίρες του Τζιν Χάκμαν θα πωλούνταν μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, η τιμή τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Για παράδειγμα, το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ταινία «Οικογένεια Τελενμπάουμ πωλήθηκε για περισσότερα από 50.000 δολάρια.



Άλλα αντικείμενα που πουλήθηκαν περιλάμβαναν ένα ζευγάρι μαύρα μπουφάν συνεργείου από τους Brooks Brothers, ένα σενάριο 132 σελίδων της ταινίας τυλιγμένο με περιτύλιγμα της CAA, καθώς και τρία χειρόγραφα σημειώματα του σκηνοθέτη Wes Anderson. Η τιμή που έπιασαν τελικά τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν έφτασε τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης δημοπρατήθηκαν η Χρυσή Σφαίρα του Χάκμαν για τον Β' Ανδρικό Ρόλο στο Unforgiven του Κλιντ Ίστγουντ - η οποία έφτασε πάνω από 43.000 δολάρια - και το βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, που πουλήθηκε για 33.000 δολάρια.