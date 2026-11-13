Ο... ακατάλληλος διάλογος Τζίμι Κίμελ και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: «Το σώμα σου παραμένει σκληρό σαν πέτρα -Μου αρέσει ο τρόπος που με αγγίζεις» [βίντεο]

Έναν επικό διάλογο είχε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και με τον παρουσιαστή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», έχοντας και οι δύο διάθεση για χιούμορ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ παραδέχεται ότι οι απαιτητικές σκηνές δράσης, όπως οι ξιφομαχίες και η ιππασία, δεν είναι πλέον τόσο εύκολες όσο ήταν στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο.

Με χιούμορ για το πέρασμα του χρόνου, ο 79χρονος ηθοποιός αστειεύεται ότι χρειάζεται πλέον μιάμιση ώρα για να παρακολουθήσει την εκπομπή «60 Minutes», υπονοώντας ότι οι ρυθμοί του έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω ηλικίας.

Η συζήτηση στρέφεται στη φυσική του κατάσταση, με τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ να σχολιάζει ότι το σώμα του ηθοποιού παραμένει «σκληρό σαν πέτρα», παρά τις δυσκολίες που ο ίδιος ο Σβαρτσενέγκερ παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει.

Ο Σβαρτσενέγκερ απαντά ότι δεν ενοχλείται καθόλου από το γεγονός ότι τον αγγίζουν. Δηλώνει πως βρίσκεται «στον παράδεισο» όταν συμβαίνει, προσθέτοντας ότι στο γυμναστήριο τον αγγίζουν συνεχώς και αυτό είναι απολύτως εντάξει για εκείνον.

Μιλώντας για την ηλικία του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον στα γυρίσματα ο 79χρονος ηθοποιός, αναγνώρισε ότι οι απαιτητικές σκηνές δράσης δεν είναι τόσο εύκολες όσο στο παρελθόν.

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Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται στα σκαριά συνέχειες των ταινιών «Predator», «Conan the Barbarian» και «Commando», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα τον κινηματογράφο.

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: «Δεν είναι πια τόσο εύκολα»

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισή του στη διάσημη εκπομπή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα σας πω ένα πράγμα. Όλες αυτές οι σκηνές δράσης, οι ξιφομαχίες, η ιππασία και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πια τόσο εύκολα όσο ήταν πριν από 40 χρόνια».

Ο Σβαρτσενέγκερ δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου: «Μεγαλώνεις και επιβραδύνεις λίγο. Όχι πολύ, αλλά πάντως επιβραδύνεις. Έχω φτάσει πια σε μια ηλικία που χρειάζομαι μιάμιση ώρα για να παρακολουθήσω την εκπομπή "60 Minutes"», είπε, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο της αμερικανικής ενημερωτικής εκπομπής, που σημαίνει «60 λεπτά». «Τα πράγματα πραγματικά έχουν αρχίσει να πηγαίνουν πιο αργά», πρόσθεσε.

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«Στο γυμναστήριο με αγγίζουν συνέχεια»

Πάντως η φυσική κατάσταση του ηθοποιού αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με τον Τζίμι Κίμελ. «Άγγιξα το σώμα σου όταν βγήκες στη σκηνή. Παραμένει σκληρό σαν πέτρα», του είπε ο παρουσιαστής. «Μου αρέσει ο τρόπος που με αγγίζεις», απάντησε πονηρά ο ηθοποιός, προκαλώντας γέλια.

Ο παρουσιαστής δήλωσε ότι, παρότι «απόλαυσε» την εμπειρία, αισθάνθηκε κάπως αμήχανα. «Φαντάζομαι ότι σε όλη σου τη ζωή, επειδή έχεις αυτό το απίστευτο σώμα, που το έχεις αποκτήσει με τόσο σκληρή δουλειά, οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να σε αγγίζουν χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό», σχολίασε.

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«Είμαι στον παράδεισο», απάντησε αστειευόμενος ο Σβαρτσενέγκερ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου. «Σε πόσους ανθρώπους δεν αρέσει να τους αγγίζουν; Πηγαίνω στο γυμναστήριο και με αγγίζουν συνέχεια, κάτι που για μένα είναι απολύτως εντάξει».

