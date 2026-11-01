Ο γνωστός life coach, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, μιλά στο iefimerida: Τρεις απλές, καθημερινές συνήθειες που βοηθούν και άλλες συμβουλές - iefimerida.gr

Λίγο πριν έρθει στην Αθήνα, ο Τζιμ Κέρτις, διάσημος coach προσωπικής ανάπτυξης και σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, μιλά στο iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τζιμ Κέρτις παρουσιάζει τη φιλοσοφία του για την προσωπική αλλαγή, βασισμένη σε τρία στάδια: απελευθέρωση από περιορισμούς, επανασύνδεση με ουσιαστικούς στόχους και διαμόρφωση του επιθυμητού εαυτού. Έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τη μέθοδό του.

Η ύπνωση αποσαφηνίζεται ως μια συνεργατική διαδικασία συγκέντρωσης και χαλάρωσης, όχι ως απώλεια ελέγχου. Το άτομο δεν χάνει τις αισθήσεις του, αλλά αντίθετα είναι θεμελιώδες να νιώθει ασφάλεια και να διατηρεί τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια.

Η μέθοδός του ξεκινά με την αποδοχή της πραγματικότητας για τη μετάβαση από τη νοοτροπία του θύματος στην ενδυνάμωση. Διακρίνει τον φόβο που προστατεύει από εκείνον που εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε γνώριμες αλλά δυσάρεστες καταστάσεις.

Το μεγαλύτερο ψέμα για την επιτυχία είναι η πεποίθηση ότι τα εξωτερικά επιτεύγματα θα φέρουν την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Η επιτυχία και η αυτοεκτίμηση αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα που δεν συνδέονται απαραίτητα.

Ο φόβος της αποτυχίας, η ανάγκη για αποδοχή, οι περιοριστικές πεποιθήσεις και η διαρκής αναζήτηση της ευτυχίας είναι ζητήματα που απασχολούν σχεδόν όλους μας. Πόσες φορές παραμένουμε σε καταστάσεις που δεν μας ικανοποιούν, μόνο και μόνο επειδή φοβόμαστε το άγνωστο; Γιατί ακόμη και άνθρωποι που έχουν κατακτήσει την επαγγελματική επιτυχία, την αναγνώριση και την οικονομική ασφάλεια εξακολουθούν να αισθάνονται ένα εσωτερικό κενό; Και τελικά, πόση δύναμη έχει ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας;

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Ο Τζιμ Κέρτις, συγγραφέας, coach προσωπικής ανάπτυξης και υπνοθεραπευτής, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, υποστηρίζοντας ότι οι βαθύτερες αλλαγές στη ζωή μας ξεκινούν από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας.

Το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης του με τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον. Ωστόσο, πολύ πριν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο ίδιος είχε αφιερώσει την επαγγελματική του πορεία στην προσωπική ανάπτυξη, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

Μέσα από το βιβλίο του «The Book of Possibility» παρουσιάζει τη φιλοσοφία του για την προσωπική αλλαγή, βασισμένη σε τρία στάδια: την απελευθέρωση από όσα μας περιορίζουν, την επανασύνδεση με όσα έχουν πραγματική σημασία και τη σταδιακή διαμόρφωση του ανθρώπου που επιθυμούμε να γίνουμε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσει τη μέθοδό του σε μια διαδραστική εκδήλωση διάρκειας 90 λεπτών, ο Τζιμ Κέρτις μιλά για τη δύναμη του υποσυνείδητου, τους φόβους που καθορίζουν τις αποφάσεις μας, τις παγίδες της επιτυχίας και τις μικρές καθημερινές συνήθειες που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να συμβάλουν στην ψυχική μας ισορροπία.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, ο Τζιμ Κέρτις θα βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», για μια διαδραστική εκδήλωση αφιερωμένη στην προσωπική ανάπτυξη, την αυτογνωσία και τη δύναμη του υποσυνείδητου.

Ο Τζιμ Κέρτις έρχεται στην Ελλάδα

Ο Τζιμ Κέρτις στο iefimerida

Μιλάτε συχνά για τον επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου. Πώς μπορούμε, όμως, να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή και όχι απλώς για τη δύναμη της προσδοκίας ή το φαινόμενο placebo;

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Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το φαινόμενο placebo αντιμετωπίζεται συχνά ως κάτι αρνητικό ή υποδεέστερο. Έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κάτι εξωτερικό, όπως ένα χάπι, για να αλλάξουμε το σώμα μας ή την πραγματικότητά μας. Κι όμως, το placebo αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή υπενθύμιση της δύναμης που έχουν οι πεποιθήσεις μας. Αναδεικνύει τη συναρπαστική σχέση ανάμεσα στην προσδοκία, την αντίληψη και το σώμα.

Ίσως, λοιπόν, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά πώς μπορούμε να πετύχουμε μια αλλαγή που θα έχει διάρκεια.

Όταν μιλώ για επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου, αναφέρομαι στην αλλαγή βαθιά ριζωμένων μοτίβων σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς. Πρόκειται για μοτίβα που διαμορφώνονται μέσα από τις εμπειρίες και την επανάληψη, πολλές φορές χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Στην ουσία είναι συνήθειες, τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε και, σε αρκετές περιπτώσεις, να μετρήσουμε την εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ύπνωση εξακολουθεί να προκαλεί φόβο σε αρκετούς ανθρώπους, κυρίως επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν μη αξιόπιστο επαγγελματία;

Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι coach και η ύπνωση αποτελεί ένα μόνο από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου.

Κατανοώ απόλυτα την επιφυλακτικότητα του κόσμου. Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ύπνωση μέσα από κινηματογραφικές ταινίες ή παραστάσεις, όπου κάποιος εμφανίζεται να βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του υπνωτιστή. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν λειτουργεί έτσι και σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο την προσεγγίζω.

Για μένα, η ύπνωση είναι μια συνεργατική διαδικασία που βασίζεται στη συγκέντρωση, τη χαλάρωση και την υποβολή. Ο άνθρωπος δεν χάνει τις αισθήσεις του ούτε την ικανότητά του να παίρνει αποφάσεις. Αντιθέτως, θεωρώ θεμελιώδες να αισθάνεται ασφαλής, να νιώθει ότι τον σέβονται και ότι διατηρεί τον έλεγχο.

Θα ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε οποιονδήποτε υπόσχεται θαυματουργά αποτελέσματα ή προτείνει τη διακοπή μιας ιατρικής ή ψυχολογικής θεραπείας. Ένας αξιόπιστος επαγγελματίας οφείλει να αναγνωρίζει πότε κάποιος χρειάζεται διαφορετικού είδους υποστήριξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σωστή ύπνωση πρέπει να ενισχύει την αίσθηση ότι έχετε τον έλεγχο της ζωής σας, όχι να σας την αφαιρεί.

Στο βιβλίο σας αναφέρεστε στις περιοριστικές πεποιθήσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας. Υπάρχει, ωστόσο, ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι ευθύνονται οι ίδιοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;

Στο The Book of Possibility παρουσιάζω τη μέθοδό μου, Release, Align, Become, δηλαδή Απελευθερώσου, Ευθυγραμμίσου, Γίνε.

Το πρώτο στάδιο, η απελευθέρωση, ξεκινά από την αποδοχή της πραγματικότητας και όχι από την άρνησή της. Σημαίνει να περάσουμε από τη νοοτροπία του θύματος στην προσωπική ενδυνάμωση.

Αναγνωρίζουμε όσα μας έχουν συμβεί, αποδεχόμαστε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και στη συνέχεια αρχίζουμε να εξερευνούμε ποιες δυνατότητες εξακολουθούν να υπάρχουν μπροστά μας.

Δεν πιστεύω ότι είμαστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Πιστεύω, όμως, ότι μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε όσα μας φέρνει η ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φόβος είναι συχνά εκείνος που μας εμποδίζει να κάνουμε αλλαγές. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη λογική επιφυλακτικότητα από τον φόβο που τελικά καθορίζει τις αποφάσεις μας;

Πιστεύω ότι ο φόβος έχει δύο πολύ διαφορετικές φωνές. Η πρώτη μάς λέει: «Πρόσεχε, ίσως υπάρχει κάτι στο οποίο πρέπει να δώσεις προσοχή». Η δεύτερη, όμως, λέει: «Μην κινηθείς, μην αλλάξεις, μην πάρεις κανένα ρίσκο. Μείνε ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι».

Η πρώτη φωνή μπορεί να μας προστατεύσει. Η δεύτερη μπορεί να μας κρατήσει εγκλωβισμένους.

Στο βιβλίο μου εξηγώ ότι το υποσυνείδητό μας συχνά προτιμά το οικείο, ακόμη κι όταν αυτό μας κάνει δυστυχισμένους.

Κάποιος μπορεί να παραμένει σε μια δουλειά που δεν τον ικανοποιεί επειδή φοβάται την αποτυχία. Κάποιος άλλος μπορεί να αποφεύγει τη συναισθηματική οικειότητα επειδή φοβάται την απόρριψη. Ή να διστάζει μπροστά σε μια συναρπαστική ευκαιρία, επειδή αυτή αμφισβητεί την εικόνα που έχει διαμορφώσει για τον εαυτό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αναρωτιούνται: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ή αισθάνομαι άβολα επειδή βρίσκομαι μπροστά σε κάτι άγνωστο;».

Το θάρρος δεν είναι η απουσία φόβου. Είναι να μαθαίνουμε πότε πρέπει να τον ακούμε και πότε δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να αποφασίζει για εμάς.

Αν έπρεπε να προτείνετε τρεις απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία και να διατηρήσουμε την εσωτερική μας ισορροπία, ποιες θα ήταν αυτές;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα πρότεινα τρία πολύ απλά πράγματα, γιατί η προσωπική αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Το πρώτο είναι να ξεκινάμε την ημέρα μας συνειδητά. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μόλις ξυπνήσουν, πιάνουν το κινητό τους. Πριν ακόμη σηκωθούν από το κρεβάτι, έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στα προβλήματα και στις προσδοκίες των άλλων.

Προτείνω να αφιερώνουμε μόλις πέντε λεπτά στον εαυτό μας. Να αναπνεύσουμε συνειδητά, να διαλογιστούμε, να ακούσουμε μια μουσική που μας κάνει χαρούμενους ή να σκεφτούμε τρία πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Το σημαντικό είναι να ξεκινάμε την ημέρα έχοντας πρώτα συνδεθεί με τον εαυτό μας και όχι αντιδρώντας αμέσως σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Το δεύτερο είναι να προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας. Όλοι έχουμε έναν διαρκή εσωτερικό διάλογο, χωρίς πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε πόσο επικριτικός έχει γίνει.

Παρατηρήστε τι λέτε μετά τη φράση «Είμαι». Επαναλαμβάνετε συνεχώς ότι είστε εξαντλημένοι, ανεπαρκείς, άτυχοι ή ανίκανοι; Όταν αντιλαμβάνεστε ότι εγκλωβίζεστε σε μια αρνητική αφήγηση, σταματήστε και αναρωτηθείτε αν υπάρχει ένας πιο συμπονετικός αλλά και πιο αληθινός τρόπος να δείτε την κατάσταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρίτο είναι να κάνουμε κάθε ημέρα κάτι που να αντανακλά τον άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε. Μπορεί να είναι το να θέσουμε ένα προσωπικό όριο, να βγούμε για έναν περίπατο, να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον που αγαπάμε ή απλώς να κάνουμε κάτι που μας προσφέρει χαρά.

Αυτή είναι και η φιλοσοφία της μεθόδου μου: απελευθερωνόμαστε από όσα δεν μας εξυπηρετούν πλέον, εστιάζουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία και αρχίζουμε να ενεργούμε ως ο άνθρωπος που θέλουμε να γίνουμε.

Και θα πρόσθετα κάτι ακόμη: να είμαστε επιεικείς με τον εαυτό μας. Η ψυχική υγεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε θετικά κάθε στιγμή. Σημαίνει να καλλιεργούμε την αυτογνωσία, τη συμπόνια προς τον εαυτό μας και να αναζητούμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε όσα φέρνει η ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχετε συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν κατακτήσει την επαγγελματική επιτυχία, την αναγνώριση και την οικονομική ευημερία, αλλά εξακολουθούν να αισθάνονται δυστυχισμένοι. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για την επιτυχία;

Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι, όταν επιτέλους πετύχουμε αρκετά, θα αισθανθούμε πως αξίζουμε αρκετά.

Λέμε στον εαυτό μας ότι όταν αποκτήσουμε χρήματα, αναγνώριση, ένα όμορφο σπίτι, την τέλεια σχέση ή μια επιτυχημένη επιχείρηση, τότε θα νιώσουμε επιτέλους ευτυχισμένοι, ασφαλείς και άξιοι.

Έχω συνεργαστεί, όμως, με ανθρώπους που έχουν πετύχει εξαιρετικά πράγματα και παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να αισθάνονται ένα βαθύ εσωτερικό κενό.

Αυτό που θέλω να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι η επιτυχία και η αίσθηση της προσωπικής αξίας είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Μπορεί να περάσετε ολόκληρη τη ζωή σας προσπαθώντας να γίνετε επιτυχημένοι και να μη μάθετε ποτέ πώς να αισθάνεστε ότι αξίζετε.

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Έρχεστε στην Αθήνα για μια διαδραστική εκδήλωση διάρκειας 90 λεπτών. Τι θα βιώσουν οι συμμετέχοντες και τι μπορούν ρεαλιστικά να περιμένουν από αυτή την εμπειρία;

Οι άνθρωποι που θα έρθουν θα ζήσουν μια εμπειρία.

Στα 90 λεπτά που θα περάσουμε μαζί θα εξερευνήσουμε ορισμένες από τις βασικές ιδέες του The Book of Possibility, ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο το υποσυνείδητο επηρεάζει τις πεποιθήσεις μας, τα συναισθηματικά μας μοτίβα, τις σχέσεις μας και την αντίληψή μας για το τι είναι εφικτό.

Θα παρουσιάσω τη μέθοδό μου, Release, Align, Become, που βασίζεται σε τρία στάδια.

Αρχικά, θα εξερευνήσουμε τις πεποιθήσεις και τα μοτίβα που ενδεχομένως μας κρατούν στάσιμους. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς μπορούμε να μετατοπίσουμε την προσοχή μας, να επανασυνδεθούμε με όσα πραγματικά επιθυμούμε και να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό μας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει διαδραστικές ασκήσεις, προσωπικό αναστοχασμό και μια καθοδηγούμενη εμπειρία υπνοδιαλογισμού, σχεδιασμένη ώστε οι συμμετέχοντες να αισθανθούν περισσότερο γειωμένοι, συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους και ανοιχτοί σε νέες δυνατότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα φύγουν νιώθοντας πιο ανάλαφροι, περισσότερο συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους και τους άλλους και, κυρίως, με πολύ μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που έχουν μπροστά τους.

Εγώ αυτό το αποκαλώ «the glow», την εσωτερική λάμψη.

Έχετε έρθει ξανά στην Ελλάδα;

Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθώ στην Αθήνα.