Τζέσικα Μπίελ: Επιστρέφει στο σινεμά μετά από 10 χρόνια -O γάμος με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, οι φήμες χωρισμού και η οικογένεια - iefimerida.gr

Η Τζέσικα Μπίελ, μετά το γάμο της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, έδωσε προτεραιότητα στην οικογένεια της και τώρα ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στο σινεμά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, που ξεκίνησε το 2007, εξελίχθηκε σε γάμο το 2012 στην Ιταλία. Το ζευγάρι δημιούργησε οικογένεια με δύο γιους, τον Σάιλα και τον Φίνεας, θέτοντας νέες προτεραιότητες στη ζωή της ηθοποιού.

Η μητρότητα την οδήγησε να αποστασιοποιηθεί από τον κινηματογράφο, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τους ρόλους της. Στράφηκε στην τηλεόραση με επιτυχίες όπως το «The Sinner», ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της.

Ο γάμος τους δοκιμάστηκε από τη δημόσια κριτική, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, με την Μπίελ να παραμένει στο πλευρό του.

Μετά από σχεδόν μία δεκαετία αποχής από τη μεγάλη οθόνη, η Τζέσικα Μπίελ επιστρέφει στον κινηματογράφο. Πρωταγωνιστεί στην περιπέτεια δράσης «Matchbox the Movie», βασισμένη στα δημοφιλή παιχνίδια αυτοκινήτων της Mattel, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή.

Για μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών, η Τζέσικα Μπιλ δεν ήταν απλώς μια όμορφη ηθοποιός του Χόλιγουντ. Ήταν το κορίτσι που γνώρισαν μέσα από τη μικρή οθόνη, όταν ακόμη ήταν έφηβη και πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή οικογενειακή σειρά «7th Heaven». Μέσα από τον ρόλο της «Μέρι Κάμντεν», έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του ’90, πριν προσπαθήσει να απομακρυνθεί από την εικόνα του «καλού κοριτσιού» και να αποδείξει ότι μπορούσε να σταθεί σε πιο απαιτητικούς κινηματογραφικούς ρόλους.

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Μεγαλώνοντας μπροστά στις κάμερες, η Τζέσικα Μπιλ έζησε και την άλλη πλευρά της δημοσιότητας. Από τη νεαρή ηθοποιό που όλοι θυμούνταν για την αθωότητα και τη φρεσκάδα της, εξελίχθηκε σε μια γυναίκα που επέλεξε πιο συνειδητά τις δουλειές της, δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής και τα τελευταία χρόνια έδωσε μεγαλύτερο βάρος σε ρόλους με ουσία, κυρίως στην τηλεόραση.

Φωτογραφία: Andrew Park /AP Images

Η πορεία της στον κινηματογράφο περιλαμβάνει ταινίες όπως το «The Texas Chainsaw Massacre», το «The Illusionist», το «Valentine’s Day» και το «Hitchcock», όμως η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της ήρθε όταν άρχισε να βλέπει διαφορετικά τις προτεραιότητές της. Δεν εξαφανίστηκε από τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο.

Φωτογραφία: Jordan Strauss /AP Images

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Η σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η οικογένεια

Η σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες αγάπης της showbiz. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2007 και, όπως συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια που βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο, η σχέση τους πέρασε από διαφορετικές φάσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια κοινή παρέα φίλων και οι δύο ήταν χωρισμένοι. Εκείνος μόλις είχε χωρίσει με την Κάμερον Ντιαζ και εκείνη από τον επαγγελματία παίκτη του μπέιζμπολ Ντέρεκ Τζέτερ. Αν και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δεν έψαχνε τότε για να κάνει σοβαρή σχέση, όπως θα αποκαλύψει χρόνια αργότερα ο ίδιος, ερωτεύτηκε την Τζέσικα Μπιλ και το μόνο που ήθελε ήταν να κάνει μια νέα αρχή.



Η σχέση τους αποκαλύπτεται και τον Μάιο του 2007, ένας άνθρωπος κοντά στον τραγουδιστή, θα αποκαλύψει στο People ότι ο Τίμπερλεϊκ είναι ερωτευμένος με την ηθοποιό. Η ίδια, σχεδόν ένα χρόνο μετά, τη μυστική τους σχέση σε εξώφυλλο της θα δηλώσει πως ο τραγουδιστής είναι το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων που θα μπορούσε να έχει. ««Είναι το μοναδικό κομμάτι της ζωής μου που ανήκει μόνο σε μένα και σε κανέναν άλλο», είχε αναφέρει. Πράγματι, το ζευγάρι προσπαθούσε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι πριν δύο χρόνια/ Φωτογραφία:Evan Agostini/AP Images

Μετά από έναν χωρισμό το 2011, η επανασύνδεσή τους έδειξε ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του. Το 2012 παντρεύτηκαν σε μια κλειστή ιδιωτική τελετή στη νότια Ιταλία και τα επόμενα χρόνια δημιούργησαν οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους, τον Σάιλα και τον Φίνεας. Σχετικά με την ημέρα του γάμου, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι είχε πολύ άγχος και ήταν τρομερά συγκινημένη. «Για μένα, το να παντρευτώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστούμε σε κάποια προκαθορισμένη ιδέα. Αντίθετα, είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε νέα πράγματα στη ζωή.» δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Gala.

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Για την Τζέσικα Μπιλ, η μητρότητα δεν ήταν απλώς ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή. Επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την καριέρα της. Σε μια βιομηχανία όπου οι ηθοποιοί συχνά αισθάνονται την πίεση να παραμένουν συνεχώς στο προσκήνιο, εκείνη επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω, να επιλέγει πιο προσεκτικά τις δουλειές της και να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά της.

Το 2010/ Φωτογραφία:Evan Agostini/AP Images

Τα τελευταία χρόνια δεν σταμάτησε να εργάζεται. Αντίθετα, σημείωσε σημαντικές επιτυχίες μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «The Sinner» και το «Candy», αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κουβαλήσει πιο σύνθετους και σκοτεινούς χαρακτήρες. Ωστόσο, η μεγάλη οθόνη πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Τζέσικα Μπίελ: Οι φήμες διαζυγίου και οι συλλήψεις του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Όπως συμβαίνει με πολλά διάσημα ζευγάρια, η σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από το μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης. Κατά καιρούς δημοσιεύματα μιλούσαν για κρίση στον γάμο τους ή για προβλήματα στη σχέση τους, χωρίς το ζευγάρι να επιβεβαιώνει τις περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες.

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Το 2019 τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι περνάει νέα κρίση στη σχέση του. Ο τραγουδιστής προκάλεσε αντιδράσεις όταν τον είδαν να κρατάει χέρι-χέρι την Αλίσα Γουέινραϊτ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην επερχόμενη ταινία «Palmer». Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου με μια ομάδα φίλων, η Γουέινραϊτ, έβαλε το χέρι της στο γόνατό του και οι δύο φάνηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Sun».



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Γουέινραϊτ, «Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτές τις εικασίες. Αυτή τη στιγμή συνεργάζονται σε ένα κοινό έργο. Όλα τα μέλη του καστ και του συνεργείου ήταν μαζί».

Ο τραγουδιστής μέσα από το Instagram ζήτησε δημόσια συγγνώμη στη γυναίκα του.



«Πριν από μερικές εβδομάδες έδειξα μεγάλη έλλειψη κρίσης, αλλά ας είμαι σαφής, δεν συνέβη τίποτα μεταξύ εμένα και της συμπρωταγωνίστριάς μου. Ήπια πάρα πολύ εκείνο το βράδυ και μετανιώνω για τη συμπεριφορά μου. Έπρεπε να ξέρω καλύτερα», έγραψε.



«Αυτό δεν είναι το παράδειγμα που θέλω να δώσω στον γιο μου. Ζητώ συγγνώμη από την υπέροχη σύζυγό μου και την οικογένειά μου που τους έβαλα σε μια τόσο ενοχλητική κατάσταση, και είμαι αποφασισμένος να γίνω ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας που μπορώ» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πιο δύσκολη δημόσια στιγμή ήρθε το 2024, όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης με κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα, καθώς ο τραγουδιστής βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε παγκόσμια περιοδεία.

Πιο συγκεκριμένα, στις 18 Ιουνίου του 2024 ο τραγουδιστής συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στα Χάμπτονς, ο τραγουδιστής συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ηθοποιός γυρνούσε εκείνη την περίοδο τη σειρά της για το Prime Video, «The Better Sister», στη Νέα Υόρκη, και μια πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι η ηθοποιός «δεν ήταν ευχαριστημένη» με τη σύλληψη, αλλά «θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του».

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Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2024 ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για ένα λιγότερο σοβαρό αδίκημα μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. «Είναι οικογενειάρχης και αυτό είναι το κύριο μέλημά του. Δέχτηκε τη συμφωνία αποδοχής ενοχής επειδή θέλει να προχωρήσει», είπε πηγή στο PEOPLE. «Η δικαστική υπόθεση ήταν μια απόσπαση της προσοχής. Δεν θέλει η οικογένειά του να επηρεαστεί από αυτό».

Δύο χρόνια αργότερα, τη φετινή άνοιξη, το περιστατικό επαναλήφθηκε, καθώς ο τραγουδιστής συνελήφθη ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Το βίντεο με χειροπέδες έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Φωτογραφία: Jordan Strauss /AP Images

Γιατί η Τζέσικα Μπίελ άφησε πίσω τον κινηματογράφο

Η αποχή της από τις ταινίες δεν ήταν αποτέλεσμα αποτυχίας ή έλλειψης προτάσεων. Ήταν περισσότερο μια προσωπική επιλογή. Η ίδια φαίνεται πως αναζήτησε μια ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια, σε μια περίοδο όπου η μητρότητα είχε γίνει η μεγαλύτερη προτεραιότητά της.

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Παράλληλα, η τηλεόραση προσέφερε νέες δυνατότητες σε ηθοποιούς που ήθελαν πιο σύνθετες ιστορίες και μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο. Μέσα από παραγωγές μικρής διάρκειας και χαρακτήρες με μεγαλύτερο βάθος, η Μπιλ κατάφερε να παραμείνει ενεργή χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί τον εξαντλητικό ρυθμό των κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Η ίδια έχει μιλήσει για τη δυσκολία του να συνδυάζει τη μητρότητα με την καριέρα, ειδικά όταν μια παραγωγή απαιτεί ταξίδια και μεγάλα διαστήματα μακριά από το σπίτι.

Τζέσικα Μπίελ: Η μεγάλη επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Τώρα, μετά από σχεδόν μία δεκαετία μακριά από τον κινηματογράφο, η Τζέσικα Μπιλ επιστρέφει με το «Matchbox the Movie», μια περιπέτεια δράσης βασισμένη στα γνωστά παιχνίδια αυτοκινήτων της Mattel.

Φωτογραφία: Evan Agostini / AP Images

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Η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας έχει και έναν προσωπικό συμβολισμό, καθώς συνδέεται με τη νοσταλγία της παιδικής ηλικίας αλλά και με την επιθυμία της να επιστρέψει σε έναν πιο ανάλαφρο, διασκεδαστικό κινηματογραφικό κόσμο.